Sidi Boughaba, un écrin de fraîcheur aux portes de Kénitra

Fuyant la canicule, les habitants de Kénitra se rendent dans la forêt de Sidi Boughaba pour se détendre et se rafraîchir.

La forêt de Sidi Boughaba, située au sud de Kénitra, constitue une destination privilégiée pour échapper à la forte canicule qui sévit actuellement dans le Royaume. Chaque jour, des estivants affluent pour profiter de l’ombre généreuse des majestueux eucalyptus et pins. En contrebas, un lac alimenté par des eaux souterraines apporte une touche d’harmonie et de sérénité à ce paysage préservé.

Lors de notre reportage, nous avons rencontré de nombreuses familles venues de Kénitra. Séduits par la quiétude des lieux et la richesse de la végétation, plusieurs jeunes ont vanté la beauté de ce site unique. L’un d’eux a toutefois déploré le rétrécissement de la surface du lac, conséquence directe du déficit pluviométrique et de la sécheresse persistante. Des campeurs ont également exprimé leur inquiétude face à la présence de chiens errants, perçus comme une menace pour la sécurité et la tranquillité des visiteurs.

Lire aussi : Reportage. Kénitra: au coeur de la réserve naturelle de Sidi Boughaba

Aussi connue sous le nom de Réserve biologique de Sidi Boughaba, cette zone humide se déploie en bordure du littoral atlantique. Elle abrite un lac d’eau saumâtre et des dunes stabilisées, formant un écosystème remarquable tant pour sa biodiversité que pour son paysage. Classée zone humide d’importance internationale au titre de la Convention de Ramsar, elle joue un rôle clé dans la préservation des espèces et attire, chaque année, des centaines d’amoureux de la nature.