Société

Sidi Boughaba, un écrin de fraîcheur aux portes de Kénitra

Fuyant la canicule, les habitants de Kénitra se rendent dans la forêt de Sidi Boughaba pour se détendre et se rafraîchir.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 08/08/2025 à 14h30

VidéoEn pleine vague de chaleur, la forêt et la réserve biologique de Sidi Boughaba attirent chaque jour des dizaines de familles en quête d’ombre et de quiétude en ces jours de canicule. Entre majestueux eucalyptus, lac saumâtre et dunes préservées, ce site classé Ramsar allie beauté naturelle et importance écologique, malgré les menaces de sécheresse et les nuisances constatées sur place.

La forêt de Sidi Boughaba, située au sud de Kénitra, constitue une destination privilégiée pour échapper à la forte canicule qui sévit actuellement dans le Royaume. Chaque jour, des estivants affluent pour profiter de l’ombre généreuse des majestueux eucalyptus et pins. En contrebas, un lac alimenté par des eaux souterraines apporte une touche d’harmonie et de sérénité à ce paysage préservé.

Lors de notre reportage, nous avons rencontré de nombreuses familles venues de Kénitra. Séduits par la quiétude des lieux et la richesse de la végétation, plusieurs jeunes ont vanté la beauté de ce site unique. L’un d’eux a toutefois déploré le rétrécissement de la surface du lac, conséquence directe du déficit pluviométrique et de la sécheresse persistante. Des campeurs ont également exprimé leur inquiétude face à la présence de chiens errants, perçus comme une menace pour la sécurité et la tranquillité des visiteurs.

Lire aussi : Reportage. Kénitra: au coeur de la réserve naturelle de Sidi Boughaba

Aussi connue sous le nom de Réserve biologique de Sidi Boughaba, cette zone humide se déploie en bordure du littoral atlantique. Elle abrite un lac d’eau saumâtre et des dunes stabilisées, formant un écosystème remarquable tant pour sa biodiversité que pour son paysage. Classée zone humide d’importance internationale au titre de la Convention de Ramsar, elle joue un rôle clé dans la préservation des espèces et attire, chaque année, des centaines d’amoureux de la nature.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 08/08/2025 à 14h30
#kénitra#Nature#forêts#lac

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Un jour, une plage | Mehdiya, la plus longue du littoral atlantique du Grand Rabat

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

En été, l’estuaire du Bouregreg ne désemplit pas

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Gouvernement Akhannouch: destinations estivales, entre fiefs, plages et secrets bien gardés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Borj Saâdiyine, le point de ralliement estival sur la corniche de Larache

Articles les plus lus

1
Gouvernement Akhannouch: destinations estivales, entre fiefs, plages et secrets bien gardés
2
Nouvelles mesures de Macron contre l’Algérie: sous le choc, le régime d’Alger balbutie
3
France-Algérie: le détail des mesures décrétées par Macron contre le régime d’Alger
4
Tebboune ou la diplomatie de l’esbroufe pour masquer l’isolement de l’Algérie
5
Quand un aveugle attaque le Maroc…
6
Kamel Daoud et Christophe Gleizes: les autres otages de l’Algérie
7
Très Cher Maroc!
8
La rocade Sud-Ouest de Casablanca s’offre un nouveau visage
Revues de presse

Voir plus