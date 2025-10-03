Météo. Température du jour en hausse sur la majorité du Royaume ce vendredi 3 octobre, avec des vents forts attendues sur les provinces sahariennes

La ville d'Ifrane, dans le Haut Atlas.

Temps assez chaud sur le Sud-Est et le Sud des provinces sahariennes.

– Nuages bas assez denses avec formations brumeuses sur la Méditerranée, les plaines atlantiques Nord et Centre.

– Rafales de vent assez fortes sur le Sud-Est, les provinces sahariennes et le Haut et l’Anti-Atlas.

– Chasse-sables par endroits sur les provinces sahariennes.

– Température minimale de l’ordre de 06/14°C sur l’Atlas et le Rif et de 15/25°C partout ailleurs.

– Température du jour en hausse sur la majorité du Royaume.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, sur le Détroit et au nord de Larache, peu agitée à agitée au sud de Boujdour et peu agitée ailleurs.

températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 3 octobre 2025 :

– Oujda min 15 max 31

– Bouarfa min 16 max 31

– Al Hoceima min 15 max 24

– Tétouan min 18 max 26

– Sebta min 18 max 23

– Mellilia min 18 max 25

– Tanger min 20 max 27

– Kénitra min 20 max 27

– Rabat min 19 max 26

– Casablanca min 19 max 27

– El Jadida min 19 max 26

– Settat min 16 max 31

– Safi min 18 max 27

– Khouribga min 16 max 31

– Béni Mellal min 19 max 30

– Marrakech min 19 max 33

– Meknès min 17 max 31

– Fès min 17 max 33

– Ifrane min 08 max 25

– Taounate min 19 max 34

– Errachidia min 18 max 33

– Ouarzazate min 17 max 33

– Agadir min 17 max 27

– Essaouira min 17 max 21

– Laâyoune min 19 max 34

– Es-Semara min 19 max 35

– Dakhla min 20 max 27

– Aousserd min 21 max 38

– Lagouira min 22 max 32

– Midelt min 12 max 27.