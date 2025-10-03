Société

Météo. Température du jour en hausse sur la majorité du Royaume ce vendredi 3 octobre, avec des vents forts attendues sur les provinces sahariennes

La ville d'Ifrane, dans le Haut Atlas.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 3 octobre 2025:

Temps assez chaud sur le Sud-Est et le Sud des provinces sahariennes.

– Nuages bas assez denses avec formations brumeuses sur la Méditerranée, les plaines atlantiques Nord et Centre.

– Rafales de vent assez fortes sur le Sud-Est, les provinces sahariennes et le Haut et l’Anti-Atlas.

– Chasse-sables par endroits sur les provinces sahariennes.

– Température minimale de l’ordre de 06/14°C sur l’Atlas et le Rif et de 15/25°C partout ailleurs.

– Température du jour en hausse sur la majorité du Royaume.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, sur le Détroit et au nord de Larache, peu agitée à agitée au sud de Boujdour et peu agitée ailleurs.

températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 3 octobre 2025 :

Oujda min 15 max 31

Bouarfa min 16 max 31

Al Hoceima min 15 max 24

Tétouan min 18 max 26

Sebta min 18 max 23

Mellilia min 18 max 25

Tanger min 20 max 27

Kénitra min 20 max 27

Rabat min 19 max 26

Casablanca min 19 max 27

El Jadida min 19 max 26

Settat min 16 max 31

Safi min 18 max 27

Khouribga min 16 max 31

Béni Mellal min 19 max 30

Marrakech min 19 max 33

Meknès min 17 max 31

Fès min 17 max 33

Ifrane min 08 max 25

Taounate min 19 max 34

Errachidia min 18 max 33

Ouarzazate min 17 max 33

Agadir min 17 max 27

Essaouira min 17 max 21

Laâyoune min 19 max 34

Es-Semara min 19 max 35

Dakhla min 20 max 27

Aousserd min 21 max 38

Lagouira min 22 max 32

Midelt min 12 max 27.

