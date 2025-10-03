Météo. Température du jour en hausse sur la majorité du Royaume ce vendredi 3 octobre, avec des vents forts attendues sur les provinces sahariennes

Temps assez chaud sur le Sud-Est et le Sud des provinces sahariennes.
– Nuages bas assez denses avec formations brumeuses sur la Méditerranée, les plaines atlantiques Nord et Centre.
– Rafales de vent assez fortes sur le Sud-Est, les provinces sahariennes et le Haut et l’Anti-Atlas.
– Chasse-sables par endroits sur les provinces sahariennes.
– Température minimale de l’ordre de 06/14°C sur l’Atlas et le Rif et de 15/25°C partout ailleurs.
– Température du jour en hausse sur la majorité du Royaume.
– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, sur le Détroit et au nord de Larache, peu agitée à agitée au sud de Boujdour et peu agitée ailleurs.
températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 3 octobre 2025 :
– Oujda min 15 max 31
– Bouarfa min 16 max 31
– Al Hoceima min 15 max 24
– Tétouan min 18 max 26
– Sebta min 18 max 23
– Mellilia min 18 max 25
– Tanger min 20 max 27
– Kénitra min 20 max 27
– Rabat min 19 max 26
– Casablanca min 19 max 27
– El Jadida min 19 max 26
– Settat min 16 max 31
– Safi min 18 max 27
– Khouribga min 16 max 31
– Béni Mellal min 19 max 30
– Marrakech min 19 max 33
– Meknès min 17 max 31
– Fès min 17 max 33
– Ifrane min 08 max 25
– Taounate min 19 max 34
– Errachidia min 18 max 33
– Ouarzazate min 17 max 33
– Agadir min 17 max 27
– Essaouira min 17 max 21
– Laâyoune min 19 max 34
– Es-Semara min 19 max 35
– Dakhla min 20 max 27
– Aousserd min 21 max 38
– Lagouira min 22 max 32
– Midelt min 12 max 27.