Météo. Pluies sur la plupart des régions avec de la neige en altitude ce dimanche 28 décembre 2025

- Pluies et averses orageuses sur les plaines atlantiques nord et centre, le Rif, le Saiss, le Souss, les plateaux de phosphates et d’Oulmes, l’Atlas et ses régions Ouest.
- Ciel passagèrement nuageux avec pluies éparses sur la Méditerranée, l’Oriental et le nord des provinces sahariennes.
- Chute de neige sur les reliefs de l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux au-delà de 1500m.
- Temps froid sur l’Atlas, le Rif, le Sud-Est et les Hauts plateaux orientaux.
- Rafales de vent assez fortes sur les plaines atlantiques, les reliefs de l’Atlas, les plateaux de phosphates et d’Oulmes, l’Oriental et le Nord des provinces sahariennes.
- Température minimale de l’ordre de -07/-01°C sur l’Atlas, de 00/06°C sur le Rif, l’Oriental et le Sud-Est et de 07/11°C partout ailleurs.
- Température journalière en légère hausse sur les plaines nord et centre et sur les provinces sahariennes et en légère baisse sur l’Atlas, l’Oriental et le Sud-est.
- Mer peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Tanger et Tan-Tan et localement forte à très forte entre Larache et Cap Hadid et peu agitée à agitée ailleurs.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 28 décembre 2025:
– Oujda min 7 max 1′
– Bouarfa min 2 max 6
– Al Hoceima min 7 max 17
– Tétouan min 6 max 15
– Sebta min 11 max 16
– Mellilia min 11 max 17
– Tanger min 10 max 15
– Kénitra min 11 max 16
– Rabat min 12 max 16
– Casablanca min 12 max 16
– El Jadida min 11 max 17
– Settat min 9 max 13
– Safi min 13 max 17
– Khouribga min 7 max 10
– Béni Mellal min 8 max 12
– Marrakech min 6 max 14
– Meknès min 6 max 13
– Fès min 5 max 14
– Ifrane min 0 max 3
– Taounate min 7 max 13
– Errachidia min 4 max 11
– Ouarzazate min 2 max 13
– Agadir min 10 max 18
– Essaouira min 12 max 18
– Laâyoune min 10 max 23
– Es-Semara min 11 max 22
– Dakhla min 13 max 23
– Aousserd min 10 max 25
– Lagouira min 12 max 25
– Midelt min 1 max 7