Météo. Pluies sur la plupart des régions avec de la neige en altitude ce dimanche 28 décembre 2025

Oulmès Tarmilate (Moyen Atlas). La région est réputée pour ses eaux minérales, ses fruits: pommes, poires, pêches, cerises etc. Connue pour ses chênes séculaires, son écosystème est menacé par l'exploitation abusive de ses ressources naturelles. . DR

- Pluies et averses orageuses sur les plaines atlantiques nord et centre, le Rif, le Saiss, le Souss, les plateaux de phosphates et d’Oulmes, l’Atlas et ses régions Ouest.

- Ciel passagèrement nuageux avec pluies éparses sur la Méditerranée, l’Oriental et le nord des provinces sahariennes.

- Chute de neige sur les reliefs de l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux au-delà de 1500m.

- Temps froid sur l’Atlas, le Rif, le Sud-Est et les Hauts plateaux orientaux.

- Rafales de vent assez fortes sur les plaines atlantiques, les reliefs de l’Atlas, les plateaux de phosphates et d’Oulmes, l’Oriental et le Nord des provinces sahariennes.

- Température minimale de l’ordre de -07/-01°C sur l’Atlas, de 00/06°C sur le Rif, l’Oriental et le Sud-Est et de 07/11°C partout ailleurs.

- Température journalière en légère hausse sur les plaines nord et centre et sur les provinces sahariennes et en légère baisse sur l’Atlas, l’Oriental et le Sud-est.

- Mer peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Tanger et Tan-Tan et localement forte à très forte entre Larache et Cap Hadid et peu agitée à agitée ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 28 décembre 2025:

– Oujda min 7 max 1′

– Bouarfa min 2 max 6

– Al Hoceima min 7 max 17

– Tétouan min 6 max 15

– Sebta min 11 max 16

– Mellilia min 11 max 17

– Tanger min 10 max 15

– Kénitra min 11 max 16

– Rabat min 12 max 16

– Casablanca min 12 max 16

– El Jadida min 11 max 17

– Settat min 9 max 13

– Safi min 13 max 17

– Khouribga min 7 max 10

– Béni Mellal min 8 max 12

– Marrakech min 6 max 14

– Meknès min 6 max 13

– Fès min 5 max 14

– Ifrane min 0 max 3

– Taounate min 7 max 13

– Errachidia min 4 max 11

– Ouarzazate min 2 max 13

– Agadir min 10 max 18

– Essaouira min 12 max 18

– Laâyoune min 10 max 23

– Es-Semara min 11 max 22

– Dakhla min 13 max 23

– Aousserd min 10 max 25

– Lagouira min 12 max 25

– Midelt min 1 max 7