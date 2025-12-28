Société

Météo. Pluies sur la plupart des régions avec de la neige en altitude ce dimanche 28 décembre 2025

Oulmès Tarmilate (Moyen Atlas). La région est réputée pour ses eaux minérales, ses fruits: pommes, poires, pêches, cerises etc. Connue pour ses chênes séculaires, son écosystème est menacé par l'exploitation abusive de ses ressources naturelles. 

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour dimanche 28 décembre 2025:

- Pluies et averses orageuses sur les plaines atlantiques nord et centre, le Rif, le Saiss, le Souss, les plateaux de phosphates et d’Oulmes, l’Atlas et ses régions Ouest.

- Ciel passagèrement nuageux avec pluies éparses sur la Méditerranée, l’Oriental et le nord des provinces sahariennes.

- Chute de neige sur les reliefs de l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux au-delà de 1500m.

- Temps froid sur l’Atlas, le Rif, le Sud-Est et les Hauts plateaux orientaux.

- Rafales de vent assez fortes sur les plaines atlantiques, les reliefs de l’Atlas, les plateaux de phosphates et d’Oulmes, l’Oriental et le Nord des provinces sahariennes.

- Température minimale de l’ordre de -07/-01°C sur l’Atlas, de 00/06°C sur le Rif, l’Oriental et le Sud-Est et de 07/11°C partout ailleurs.

- Température journalière en légère hausse sur les plaines nord et centre et sur les provinces sahariennes et en légère baisse sur l’Atlas, l’Oriental et le Sud-est.

- Mer peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Tanger et Tan-Tan et localement forte à très forte entre Larache et Cap Hadid et peu agitée à agitée ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 28 décembre 2025:

Oujda min 7 max 1′

Bouarfa min 2 max 6

Al Hoceima min 7 max 17

Tétouan min 6 max 15

Sebta min 11 max 16

Mellilia min 11 max 17

Tanger min 10 max 15

Kénitra min 11 max 16

Rabat min 12 max 16

Casablanca min 12 max 16

El Jadida min 11 max 17

Settat min 9 max 13

Safi min 13 max 17

Khouribga min 7 max 10

Béni Mellal min 8 max 12

Marrakech min 6 max 14

Meknès min 6 max 13

Fès min 5 max 14

Ifrane min 0 max 3

Taounate min 7 max 13

Errachidia min 4 max 11

Ouarzazate min 2 max 13

Agadir min 10 max 18

Essaouira min 12 max 18

Laâyoune min 10 max 23

Es-Semara min 11 max 22

Dakhla min 13 max 23

Aousserd min 10 max 25

Lagouira min 12 max 25

Midelt min 1 max 7

Société

Société

Culture

Culture

International

International

Société

Société

Société

Société

Société

Société

Société

Société

International

International

