Météo. Nuages bas sur les côtes, orages à l’Est, chaleur soutenue au Sud-est ce jeudi 20 août

- Temps chaud sur le Sud-est, l’Est et le Sud des provinces sahariennes.
- Nuages bas matinaux et nocturnes assez denses avec formations brumeuses ou bruine locale sur les côtes et les plaines atlantiques.
- Instabilité orageuse avec ondées sur l’Oriental et l’Est de la Méditerranée.
- Rafales de vent modérées par endroits sur les plaines nord et centre, l’Atlas, l’Oriental et le Sud-est et assez fortes avec chasse-poussières sur les provinces sud.
- Température minimale de l’ordre de 25/30°C sur la vallée de Moulouya, le Sud-est, l’extrême sud du pays et le Sud de l’Oriental, de 15/19°C sur l’Atlas, le Rif et le Nord des province sud et de 19/25°C ailleurs.
- Température en hausse sur le Sud-est, le Sud de l’Oriental, les côtes centre et le Nord- ouest des provinces sud.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, sur le Détroit et au Nord de Mehdia, peu agitée à agitée entre Mehdia et Cap Juby devenant agitée au Sud.
Lire aussi : Alerte météo. Averses orageuses et temps chaud de samedi à dimanche dans plusieurs provinces
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 20 août 2026:
– Oujda min 21 max 27
– Bouarfa min 23 max 36
– Al Hoceima min 22 max 29
– Tétouan min 22 max 30
– Sebta min 22 max 28
– Mellilia min 24 max 28
– Tanger min 21 max 26
– Kénitra min 21 max 29
– Rabat min 22 max 27
– Casablanca min 21 max 27
– El Jadida min 21 max 28
– Settat min 20 max 29
– Safi min 20 max 29
– Khouribga min 16 max 31
– Béni Mellal min 19 max 31
– Marrakech min 18 max 33
– Meknès min 18 max 31
– Fès min 19 max 30
– Ifrane min 13 max 25
– Taounate min 21 max 33
– Errachidia min 26 max 38
– Ouarzazate min 16 max 37
– Agadir min 20 max 30
– Essaouira min 19 max 30
– Laâyoune min 21 max 30
– Es-Semara min 21 max 34
– Dakhla min 20 max 22
– Aousserd min 25 max 42
– Lagouira min 22 max 32
– Midelt min 18 max 29