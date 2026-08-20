Société

Météo. Nuages bas sur les côtes, orages à l’Est, chaleur soutenue au Sud-est ce jeudi 20 août

Une vue de Tanger surmontée de nuages qui annoncent la pluie. Ses deux façades maritimes lui apportent un climat subhumide qui se traduit par des températures clémentes même en hiver, mais également des précipitations.     

Une vue de Tanger surmontée de nuages qui annoncent la pluie. Ses deux façades maritimes lui apportent un climat subhumide qui se traduit par des températures clémentes même en hiver, mais également des précipitations.      . chrisbeez / Pixabay

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 20 août 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 20/08/2026 à 06h02

- Temps chaud sur le Sud-est, l’Est et le Sud des provinces sahariennes.

- Nuages bas matinaux et nocturnes assez denses avec formations brumeuses ou bruine locale sur les côtes et les plaines atlantiques.

- Instabilité orageuse avec ondées sur l’Oriental et l’Est de la Méditerranée.

- Rafales de vent modérées par endroits sur les plaines nord et centre, l’Atlas, l’Oriental et le Sud-est et assez fortes avec chasse-poussières sur les provinces sud.

- Température minimale de l’ordre de 25/30°C sur la vallée de Moulouya, le Sud-est, l’extrême sud du pays et le Sud de l’Oriental, de 15/19°C sur l’Atlas, le Rif et le Nord des province sud et de 19/25°C ailleurs.

- Température en hausse sur le Sud-est, le Sud de l’Oriental, les côtes centre et le Nord- ouest des provinces sud.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, sur le Détroit et au Nord de Mehdia, peu agitée à agitée entre Mehdia et Cap Juby devenant agitée au Sud.

Lire aussi : Alerte météo. Averses orageuses et temps chaud de samedi à dimanche dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 20 août 2026:

Oujda min 21 max 27

Bouarfa min 23 max 36

Al Hoceima min 22 max 29

Tétouan min 22 max 30

Sebta min 22 max 28

Mellilia min 24 max 28

Tanger min 21 max 26

Kénitra min 21 max 29

Rabat min 22 max 27

Casablanca min 21 max 27

El Jadida min 21 max 28

Settat min 20 max 29

Safi min 20 max 29

Khouribga min 16 max 31

Béni Mellal min 19 max 31

Marrakech min 18 max 33

Meknès min 18 max 31

Fès min 19 max 30

Ifrane min 13 max 25

Taounate min 21 max 33

Errachidia min 26 max 38

Ouarzazate min 16 max 37

Agadir min 20 max 30

Essaouira min 19 max 30

Laâyoune min 21 max 30

Es-Semara min 21 max 34

Dakhla min 20 max 22

Aousserd min 25 max 42

Lagouira min 22 max 32

Midelt min 18 max 29

Par Le360 (avec MAP)
Le 20/08/2026 à 06h02
#DGM#Météo#Météorologie#Climat#températures

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