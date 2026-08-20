Météo. Nuages bas sur les côtes, orages à l’Est, chaleur soutenue au Sud-est ce jeudi 20 août

Une vue de Tanger surmontée de nuages qui annoncent la pluie. Ses deux façades maritimes lui apportent un climat subhumide qui se traduit par des températures clémentes même en hiver, mais également des précipitations. . chrisbeez / Pixabay

- Temps chaud sur le Sud-est, l’Est et le Sud des provinces sahariennes.

- Nuages bas matinaux et nocturnes assez denses avec formations brumeuses ou bruine locale sur les côtes et les plaines atlantiques.

- Instabilité orageuse avec ondées sur l’Oriental et l’Est de la Méditerranée.

- Rafales de vent modérées par endroits sur les plaines nord et centre, l’Atlas, l’Oriental et le Sud-est et assez fortes avec chasse-poussières sur les provinces sud.

- Température minimale de l’ordre de 25/30°C sur la vallée de Moulouya, le Sud-est, l’extrême sud du pays et le Sud de l’Oriental, de 15/19°C sur l’Atlas, le Rif et le Nord des province sud et de 19/25°C ailleurs.

- Température en hausse sur le Sud-est, le Sud de l’Oriental, les côtes centre et le Nord- ouest des provinces sud.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, sur le Détroit et au Nord de Mehdia, peu agitée à agitée entre Mehdia et Cap Juby devenant agitée au Sud.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 20 août 2026:

– Oujda min 21 max 27

– Bouarfa min 23 max 36

– Al Hoceima min 22 max 29

– Tétouan min 22 max 30

– Sebta min 22 max 28

– Mellilia min 24 max 28

– Tanger min 21 max 26

– Kénitra min 21 max 29

– Rabat min 22 max 27

– Casablanca min 21 max 27

– El Jadida min 21 max 28

– Settat min 20 max 29

– Safi min 20 max 29

– Khouribga min 16 max 31

– Béni Mellal min 19 max 31

– Marrakech min 18 max 33

– Meknès min 18 max 31

– Fès min 19 max 30

– Ifrane min 13 max 25

– Taounate min 21 max 33

– Errachidia min 26 max 38

– Ouarzazate min 16 max 37

– Agadir min 20 max 30

– Essaouira min 19 max 30

– Laâyoune min 21 max 30

– Es-Semara min 21 max 34

– Dakhla min 20 max 22

– Aousserd min 25 max 42

– Lagouira min 22 max 32

– Midelt min 18 max 29