Alerte météo. Averses orageuses et temps chaud de samedi à dimanche dans plusieurs provinces

Des averses orageuses sont attendues dans plusieurs provinces du Maroc. (Photo d'illustration)

Des averses orageuses, accompagnées de grêle et de fortes rafales sous orages (25 à 35 mm) sont prévues, samedi de 13h00 à 23h00, dans les provinces d’Ifrane, Midelt, Boulemane, Sefrou, Guercif, Taza, Driouch, Figuig, Jerada, Oujda-Angad, Taourirt et Azilal, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Le même phénomène est attendu, dimanche de 13h00 à 23h00, dans les provinces d’Al Hoceima, Sefrou, Guercif, Taza, Taourirt, Ifrane et Driouch.

Par ailleurs, une vague de chaleur avec des températures oscillant entre 42 et 45 °C est prévue, samedi, dans les provinces Oued Ed-Dahab, Tata, Boujdour, Assa-Zag, Aousserd et Es-Semara, a précisé la même source.