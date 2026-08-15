Société

Alerte météo. Averses orageuses et temps chaud de samedi à dimanche dans plusieurs provinces

Des averses orageuses sont attendues dans plusieurs provinces du Maroc. (Photo d'illustration)

Des averses orageuses, accompagnées de grêle et de fortes rafales sous orages, ainsi qu’un temps chaud sont attendus, de samedi à dimanche, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).

Par Le360 (avec MAP)
Le 15/08/2026 à 10h40

Des averses orageuses, accompagnées de grêle et de fortes rafales sous orages (25 à 35 mm) sont prévues, samedi de 13h00 à 23h00, dans les provinces d’Ifrane, Midelt, Boulemane, Sefrou, Guercif, Taza, Driouch, Figuig, Jerada, Oujda-Angad, Taourirt et Azilal, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Le même phénomène est attendu, dimanche de 13h00 à 23h00, dans les provinces d’Al Hoceima, Sefrou, Guercif, Taza, Taourirt, Ifrane et Driouch.

Par ailleurs, une vague de chaleur avec des températures oscillant entre 42 et 45 °C est prévue, samedi, dans les provinces Oued Ed-Dahab, Tata, Boujdour, Assa-Zag, Aousserd et Es-Semara, a précisé la même source.

Par Le360 (avec MAP)
Le 15/08/2026 à 10h40
#Alerte météo#Averses orageuses#temps chaud

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