Société

Météo. Hausse des températures ce samedi 1er août avec des orages prévus sur l’Atlas et l’Oriental

Essaouira.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 1er août 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 01/08/2026 à 05h54

- Temps chaud sur la vallée de Moulouya, le Saïss, le Tangérois, Loukkos, les plaines atlantiques Nord et Centres, les plaines à l’Ouest de l’Atlas, le Souss, le Sud-est et l’Est des provinces sahariennes.

- Nuages bas nocturnes avec formations brumeuses ou bruine, par endroits, près des côtes atlantiques et méditerranéennes.

- Instabilité orageuse avec ondées et averses locales sur le Sud de l’Oriental, l’Atlas et le Sud-est.

- Averses orageuses sur l’extrême sud des provinces sahariennes.

- Rafales de vent modérées à localement assez fortes sur l’Atlas, les plaines Nord et les provinces sud, avec des chasse-poussières locales.

- Température minimale de l’ordre de 30/36°C sur Chiadma, le Souss, le Sud-est, les plateaux de Phosphates, le Nord des provinces sud et l’intérieur du Gharb, de 16/20°C sur l’Atlas, le Nord du Rif, le Tangérois, les côtes atlantiques et leurs régions voisines, et de 25/30°C partout ailleurs.

- Température maximale en hausse sur la rive méditerranéenne, le Tangérois, les côtes et les plaines Nord, le Sud-est et le Sud de l’Oriental, et en baisse ou peu variable ailleurs.

- Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit et au Nord d’Assilah, peu agitée à agitée entre Safi et Sidi Ifni et peu agitée ailleurs.

Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur, temps chaud et averses orageuses, de vendredi à dimanche dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 1er août 2026:

Oujda min 25 max 41

Bouarfa min 21 max 40

Al Hoceima min 21 max 29

Tétouan min 21 max 32

Sebta min 21 max 25

Mellilia min 23 max 29

Tanger min 24 max 36

Kénitra min 24 max 41

Rabat min 21 max 35

Casablanca min 22 max 27

El Jadida min 20 max 31

Settat min 27 max 46

Safi min 24 max 43

Khouribga min 25 max 40

Béni Mellal min 26 max 42

Marrakech min 31 max 46

Meknès min 26 max 40

Fès min 25 max 43

Ifrane min 19 max 32

Taounate min 28 max 45

Errachidia min 27 max 42

Ouarzazate min 24 max 41

Agadir min 19 max 28

Essaouira min 21 max 34

Laâyoune min 20 max 35

Es-Semara min 27 max 47

Dakhla min 20 max 24

Aousserd min 26 max 41

Lagouira min 23 max 32

Midelt min 23 max 36.

Par Le360 (avec MAP)
Le 01/08/2026 à 05h54
#DGM#Météo#Météorologie#Climat#températures

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