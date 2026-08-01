Météo. Hausse des températures ce samedi 1er août avec des orages prévus sur l’Atlas et l’Oriental

- Temps chaud sur la vallée de Moulouya, le Saïss, le Tangérois, Loukkos, les plaines atlantiques Nord et Centres, les plaines à l’Ouest de l’Atlas, le Souss, le Sud-est et l’Est des provinces sahariennes.

- Nuages bas nocturnes avec formations brumeuses ou bruine, par endroits, près des côtes atlantiques et méditerranéennes.

- Instabilité orageuse avec ondées et averses locales sur le Sud de l’Oriental, l’Atlas et le Sud-est.

- Averses orageuses sur l’extrême sud des provinces sahariennes.

- Rafales de vent modérées à localement assez fortes sur l’Atlas, les plaines Nord et les provinces sud, avec des chasse-poussières locales.

- Température minimale de l’ordre de 30/36°C sur Chiadma, le Souss, le Sud-est, les plateaux de Phosphates, le Nord des provinces sud et l’intérieur du Gharb, de 16/20°C sur l’Atlas, le Nord du Rif, le Tangérois, les côtes atlantiques et leurs régions voisines, et de 25/30°C partout ailleurs.

- Température maximale en hausse sur la rive méditerranéenne, le Tangérois, les côtes et les plaines Nord, le Sud-est et le Sud de l’Oriental, et en baisse ou peu variable ailleurs.

- Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit et au Nord d’Assilah, peu agitée à agitée entre Safi et Sidi Ifni et peu agitée ailleurs.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 1er août 2026:

– Oujda min 25 max 41

– Bouarfa min 21 max 40

– Al Hoceima min 21 max 29

– Tétouan min 21 max 32

– Sebta min 21 max 25

– Mellilia min 23 max 29

– Tanger min 24 max 36

– Kénitra min 24 max 41

– Rabat min 21 max 35

– Casablanca min 22 max 27

– El Jadida min 20 max 31

– Settat min 27 max 46

– Safi min 24 max 43

– Khouribga min 25 max 40

– Béni Mellal min 26 max 42

– Marrakech min 31 max 46

– Meknès min 26 max 40

– Fès min 25 max 43

– Ifrane min 19 max 32

– Taounate min 28 max 45

– Errachidia min 27 max 42

– Ouarzazate min 24 max 41

– Agadir min 19 max 28

– Essaouira min 21 max 34

– Laâyoune min 20 max 35

– Es-Semara min 27 max 47

– Dakhla min 20 max 24

– Aousserd min 26 max 41

– Lagouira min 23 max 32

– Midelt min 23 max 36.