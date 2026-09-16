Société

Météo. Fortes chaleurs dans le Sud et le Souss, brumes sur les côtes ce mardi 15 septembre

Cascades près de Sefrou (Fès-Meknès). Au pied du Moyen Atlas, à plus de 800 m d'altitude, la ville, aujourd'hui important centre agricole, fut décrite par El-Bekri, géographe arabe du XIe siècle, comme une plaque tournante du commerce entre le Nord et le Tafilalet. 

Cascades près de Sefrou (Fès-Meknès). Au pied du Moyen Atlas, à plus de 800 m d'altitude, la ville, aujourd'hui important centre agricole, fut décrite par El-Bekri, géographe arabe du XIe siècle, comme une plaque tournante du commerce entre le Nord et le Tafilalet.  . DR

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 15 septembre 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 16/09/2026 à 06h05

- Temps chaud à assez chaud sur le Sud-est, les provinces sahariennes, la vallée de Moulouya, les plaines centre et le Souss.

- Nuages bas assez denses avec bruine ou formations brumeuses sur la Méditerranée, les côtes et les plaines atlantiques.

- Ondées éparses sur le Sud-est et le Haut Atlas.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur les côtes centres et les provinces sahariennes avec chasse-poussières, par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 10/17°C sur l’Atlas et le Rif, de 25/30°C sur les plaines centres, l’intérieur des provinces sud et sur le Souss et de 17/24°C partout ailleurs.

- Température en légère hausse sur la Méditerranée, le Sud-est et les provinces sahariennes et en baisse partout ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée entre Asilah et Tarfaya, devenant localement agitée à forte, le soir, entre Cap Tafelney et Tan Tan et peu agitée à agitée au Sud, devenant localement agitée, le soir, entre Dakhla et Lagouira

Lire aussi : Alerte Météo. Des températures jusqu’a 44°C et fortes rafales de vent du samedi au lundi dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 15 septembre 2026:

Oujda min 18 max 35

Bouarfa min 19 max 30

Al Hoceïma min 19 max 29

Tétouan min 20 max 34

Sebta min 18 max 24

Mellilia min 21 max 28

Tanger min 20 max 28

Kénitra min 20 max 27

Rabat min 20 max 26

Casablanca min 20 max 26

El Jadida min 20 max 27

Settat min 17 max 32

Safi min 19 max 30

Khouribga min 17 max 32

Béni Mellal min 22 max 33

Marrakech min 22 max 37

Meknès min 19 max 34

Fès min 21 max 35

Ifrane min 11 max 25

Taounate min 21 max 34

Errachidia min 23 max 35

Ouarzazate min 21 max 34

Agadir min 20 max 26

Essaouira min 20 max 29

Laâyoune min 21 max 37

Es-Semara min 25 max 41

Dakhla min 19 max 31

Aousserd min 28 max 43

Lagouira min 26 max 36

Midelt min 17 max 29

Par Le360 (avec MAP)
Le 16/09/2026 à 06h05
#DGM#Météo#Météorologie#températures#Climat

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