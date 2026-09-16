Météo. Fortes chaleurs dans le Sud et le Souss, brumes sur les côtes ce mardi 15 septembre

Cascades près de Sefrou (Fès-Meknès). Au pied du Moyen Atlas, à plus de 800 m d'altitude, la ville, aujourd'hui important centre agricole, fut décrite par El-Bekri, géographe arabe du XIe siècle, comme une plaque tournante du commerce entre le Nord et le Tafilalet. . DR

- Temps chaud à assez chaud sur le Sud-est, les provinces sahariennes, la vallée de Moulouya, les plaines centre et le Souss.

- Nuages bas assez denses avec bruine ou formations brumeuses sur la Méditerranée, les côtes et les plaines atlantiques.

- Ondées éparses sur le Sud-est et le Haut Atlas.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur les côtes centres et les provinces sahariennes avec chasse-poussières, par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 10/17°C sur l’Atlas et le Rif, de 25/30°C sur les plaines centres, l’intérieur des provinces sud et sur le Souss et de 17/24°C partout ailleurs.

- Température en légère hausse sur la Méditerranée, le Sud-est et les provinces sahariennes et en baisse partout ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée entre Asilah et Tarfaya, devenant localement agitée à forte, le soir, entre Cap Tafelney et Tan Tan et peu agitée à agitée au Sud, devenant localement agitée, le soir, entre Dakhla et Lagouira

Lire aussi : Alerte Météo. Des températures jusqu’a 44°C et fortes rafales de vent du samedi au lundi dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 15 septembre 2026:

– Oujda min 18 max 35

– Bouarfa min 19 max 30

– Al Hoceïma min 19 max 29

– Tétouan min 20 max 34

– Sebta min 18 max 24

– Mellilia min 21 max 28

– Tanger min 20 max 28

– Kénitra min 20 max 27

– Rabat min 20 max 26

– Casablanca min 20 max 26

– El Jadida min 20 max 27

– Settat min 17 max 32

– Safi min 19 max 30

– Khouribga min 17 max 32

– Béni Mellal min 22 max 33

– Marrakech min 22 max 37

– Meknès min 19 max 34

– Fès min 21 max 35

– Ifrane min 11 max 25

– Taounate min 21 max 34

– Errachidia min 23 max 35

– Ouarzazate min 21 max 34

– Agadir min 20 max 26

– Essaouira min 20 max 29

– Laâyoune min 21 max 37

– Es-Semara min 25 max 41

– Dakhla min 19 max 31

– Aousserd min 28 max 43

– Lagouira min 26 max 36

– Midelt min 17 max 29