Météo. Fortes chaleurs dans le Sud et le Souss, brumes sur les côtes ce mardi 15 septembre

- Temps chaud à assez chaud sur le Sud-est, les provinces sahariennes, la vallée de Moulouya, les plaines centre et le Souss.
- Nuages bas assez denses avec bruine ou formations brumeuses sur la Méditerranée, les côtes et les plaines atlantiques.
- Ondées éparses sur le Sud-est et le Haut Atlas.
- Rafales de vent modérées à assez fortes sur les côtes centres et les provinces sahariennes avec chasse-poussières, par endroits.
- Température minimale de l’ordre de 10/17°C sur l’Atlas et le Rif, de 25/30°C sur les plaines centres, l’intérieur des provinces sud et sur le Souss et de 17/24°C partout ailleurs.
- Température en légère hausse sur la Méditerranée, le Sud-est et les provinces sahariennes et en baisse partout ailleurs.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée entre Asilah et Tarfaya, devenant localement agitée à forte, le soir, entre Cap Tafelney et Tan Tan et peu agitée à agitée au Sud, devenant localement agitée, le soir, entre Dakhla et Lagouira
Lire aussi : Alerte Météo. Des températures jusqu’a 44°C et fortes rafales de vent du samedi au lundi dans plusieurs provinces
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 15 septembre 2026:
– Oujda min 18 max 35
– Bouarfa min 19 max 30
– Al Hoceïma min 19 max 29
– Tétouan min 20 max 34
– Sebta min 18 max 24
– Mellilia min 21 max 28
– Tanger min 20 max 28
– Kénitra min 20 max 27
– Rabat min 20 max 26
– Casablanca min 20 max 26
– El Jadida min 20 max 27
– Settat min 17 max 32
– Safi min 19 max 30
– Khouribga min 17 max 32
– Béni Mellal min 22 max 33
– Marrakech min 22 max 37
– Meknès min 19 max 34
– Fès min 21 max 35
– Ifrane min 11 max 25
– Taounate min 21 max 34
– Errachidia min 23 max 35
– Ouarzazate min 21 max 34
– Agadir min 20 max 26
– Essaouira min 20 max 29
– Laâyoune min 21 max 37
– Es-Semara min 25 max 41
– Dakhla min 19 max 31
– Aousserd min 28 max 43
– Lagouira min 26 max 36
– Midelt min 17 max 29