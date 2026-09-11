Société

Alerte Météo. Des températures jusqu’a 44°C et fortes rafales de vent du samedi au lundi dans plusieurs provinces

La météo prévoit un temps chaud jusqu'à lundi 14 septembre. (Photo d'illustration)

Un temps chaud et de fortes rafales de vent sont attendus, du samedi au lundi, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Par Le360 (avec MAP)
Le 11/09/2026 à 12h14

Ainsi, un temps chaud avec des températures oscillant entre 40 et 44°C concernera, samedi et dimanche, les provinces de Tata, Sidi Slimane, Sidi Kacem, Kénitra, Taroudant, Chichaoua, Fès, Moulay Yacoub, El Kelaa des Sraghna, Marrakech, Rehamna, Khémisset, Sidi Bennour, Youssoufia, Béni Mellal, Fquih Ben Salah, Settat, Es-Semara, Khouribga et Assa-Zag, a précisé la Direction générale de la météorologie (DGM) dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Des températures comprises entre 36 et 40 °C seront enregistrées, durant la même période, dans les provinces de Safi, Meknès, Rabat, Benslimane, Berrechid, Guelmim, Agadir-Ida-Ou-Tanane, Chtouka-Aït Baha, Inezagne-Ait Melloul, Sidi Ifni, Tiznit, Nouaceur, Khénifra, Essaouira, Mediouna, Salé, Skhirate-Témara et El Jadida.

Le même phénomène (38-41°C) est prévu, dimanche et lundi, dans les provinces de Tan-Tan, Oued Ed-Dahab, Boujdour, Laâyoune et Tarfaya.

Par ailleurs, de fortes rafales de vent (75 à 85 km/h) sont attendues, samedi et dimanche, dans les préfectures de Fahs-Anjra et Tanger-Assilah, conclut la même source.

Par Le360 (avec MAP)
Le 11/09/2026 à 12h14
#DGM#Alerte météo#températures#Météo#Météorologie

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