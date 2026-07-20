Météo. Fortes chaleurs au nord, orages et vents forts dans le Sud ce lundi 20 juillet

- Temps demeurant chaud sur le nord de l’Oriental, la vallée de Moulouya, le Saïss, les plaines à l’ouest de l’Atlas, le Souss, Chiadma, le Sud-Est et l’est des provinces sahariennes.

- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses par endroits sur les côtes et les plaines atlantiques.

- Instabilité orageuse sur les régions de l’Atlas et l’extrême sud du pays, avec ondées et averses locales.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur l’Oriental, l’Atlas, les plaines et les côtes Centre, le Sud-Est et les provinces Sud, avec des chasse-poussières par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 26/32°C sur le nord de l’Oriental, la vallée de Moulouya, les plaines à l’ouest de l’Atlas, l’intérieur du Souss et de Chiadma, le Sud-Est et l’est des provinces Sud, de 15/21°C sur l’Atlas et près des côtes, et de 21/26°C partout ailleurs.

- Température du jour en légère baisse sur le nord et le centre des provinces Sud et en hausse ailleurs.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit, peu agitée au nord de Casablanca, peu agitée à agitée entre Casablanca et CAP Hadid et agitée ailleurs.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 20 juillet 2026:

– Oujda min 23 max 41

– Bouarfa min 25 max 40

– Al Hoceima min 23 max 32

– Tétouan min 25 max 36

– Sebta min 24 max 28

– Mellilia min 23 max 32

– Tanger min 22 max 28

– Kénitra min 20 max 31

– Rabat min 20 max 27

– Casablanca min 22 max 28

– El Jadida min 22 max 27

– Settat min 19 max 33

– Safi min 20 max 32

– Khouribga min 19 max 39

– Béni Mellal min 25 max 42

– Marrakech min 21 max 41

– Meknès min 20 max 36

– Fès min 20 max 37

– Ifrane min 22 max 35

– Taounate min 22 max 43

– Errachidia min 26 max 40

– Ouarzazate min 21 max 39

– Agadir min 19 max 30

– Essaouira min 22 max 34

– Laâyoune min 22 max 30

– Es-Semara min 22 max 36

– Dakhla min 19 max 35

– Aousserd min 26 max 43

– Lagouira min 20 max 26

– Midelt min 20 max 35