Météo. Fortes chaleurs au nord, orages et vents forts dans le Sud ce lundi 20 juillet

- Temps demeurant chaud sur le nord de l’Oriental, la vallée de Moulouya, le Saïss, les plaines à l’ouest de l’Atlas, le Souss, Chiadma, le Sud-Est et l’est des provinces sahariennes.
- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses par endroits sur les côtes et les plaines atlantiques.
- Instabilité orageuse sur les régions de l’Atlas et l’extrême sud du pays, avec ondées et averses locales.
- Rafales de vent modérées à assez fortes sur l’Oriental, l’Atlas, les plaines et les côtes Centre, le Sud-Est et les provinces Sud, avec des chasse-poussières par endroits.
- Température minimale de l’ordre de 26/32°C sur le nord de l’Oriental, la vallée de Moulouya, les plaines à l’ouest de l’Atlas, l’intérieur du Souss et de Chiadma, le Sud-Est et l’est des provinces Sud, de 15/21°C sur l’Atlas et près des côtes, et de 21/26°C partout ailleurs.
- Température du jour en légère baisse sur le nord et le centre des provinces Sud et en hausse ailleurs.
- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit, peu agitée au nord de Casablanca, peu agitée à agitée entre Casablanca et CAP Hadid et agitée ailleurs.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 20 juillet 2026:
– Oujda min 23 max 41
– Bouarfa min 25 max 40
– Al Hoceima min 23 max 32
– Tétouan min 25 max 36
– Sebta min 24 max 28
– Mellilia min 23 max 32
– Tanger min 22 max 28
– Kénitra min 20 max 31
– Rabat min 20 max 27
– Casablanca min 22 max 28
– El Jadida min 22 max 27
– Settat min 19 max 33
– Safi min 20 max 32
– Khouribga min 19 max 39
– Béni Mellal min 25 max 42
– Marrakech min 21 max 41
– Meknès min 20 max 36
– Fès min 20 max 37
– Ifrane min 22 max 35
– Taounate min 22 max 43
– Errachidia min 26 max 40
– Ouarzazate min 21 max 39
– Agadir min 19 max 30
– Essaouira min 22 max 34
– Laâyoune min 22 max 30
– Es-Semara min 22 max 36
– Dakhla min 19 max 35
– Aousserd min 26 max 43
– Lagouira min 20 max 26
– Midelt min 20 max 35