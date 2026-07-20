Société

Météo. Fortes chaleurs au nord, orages et vents forts dans le Sud ce lundi 20 juillet

La vallée du Ziz.

Voici les prévisions météorologiques pour le lundi 20 juillet 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 20/07/2026 à 06h01

- Temps demeurant chaud sur le nord de l’Oriental, la vallée de Moulouya, le Saïss, les plaines à l’ouest de l’Atlas, le Souss, Chiadma, le Sud-Est et l’est des provinces sahariennes.

- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses par endroits sur les côtes et les plaines atlantiques.

- Instabilité orageuse sur les régions de l’Atlas et l’extrême sud du pays, avec ondées et averses locales.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur l’Oriental, l’Atlas, les plaines et les côtes Centre, le Sud-Est et les provinces Sud, avec des chasse-poussières par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 26/32°C sur le nord de l’Oriental, la vallée de Moulouya, les plaines à l’ouest de l’Atlas, l’intérieur du Souss et de Chiadma, le Sud-Est et l’est des provinces Sud, de 15/21°C sur l’Atlas et près des côtes, et de 21/26°C partout ailleurs.

- Température du jour en légère baisse sur le nord et le centre des provinces Sud et en hausse ailleurs.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit, peu agitée au nord de Casablanca, peu agitée à agitée entre Casablanca et CAP Hadid et agitée ailleurs.

Lire aussi : Canicule à Jerada: plus de 40°C enregistrés, la province active un dispositif de prévention renforcé

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 20 juillet 2026:

Oujda min 23 max 41

Bouarfa min 25 max 40

Al Hoceima min 23 max 32

Tétouan min 25 max 36

Sebta min 24 max 28

Mellilia min 23 max 32

Tanger min 22 max 28

Kénitra min 20 max 31

Rabat min 20 max 27

Casablanca min 22 max 28

El Jadida min 22 max 27

Settat min 19 max 33

Safi min 20 max 32

Khouribga min 19 max 39

Béni Mellal min 25 max 42

Marrakech min 21 max 41

Meknès min 20 max 36

Fès min 20 max 37

Ifrane min 22 max 35

Taounate min 22 max 43

Errachidia min 26 max 40

Ouarzazate min 21 max 39

Agadir min 19 max 30

Essaouira min 22 max 34

Laâyoune min 22 max 30

Es-Semara min 22 max 36

Dakhla min 19 max 35

Aousserd min 26 max 43

Lagouira min 20 max 26

Midelt min 20 max 35

Par Le360 (avec MAP)
Le 20/07/2026 à 06h01
#Météo#Météorologie#DGM#Climat#chaleur#températures#orages#canicule

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