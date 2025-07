Météo. Chaleur persistante et orages localisés en altitude ce jeudi 3 juillet, avec des rafales de vent sur le Nord

Temps chaud sur le Sud-Est, l’intérieur du Souss et des provinces sahariennes, et assez chaud à chaud sur les plaines intérieures.

– Ondées et orages sur les Haut et Moyen Atlas et leurs versants Est, les plateaux de Phosphates, ainsi que sur l’Est et l’extrême Sud des provinces sahariennes.

– Rafales de vent assez fortes sur la région de Tanger, l’Atlas et ses versants Est, les côtes centre, et localement sur le Sud, accompagnées par endroits de chasse-poussières.

– Nuages bas en matinée et durant la nuit, avec brume ou brouillard sur la rive méditerranéenne et les plaines atlantiques.

– Températures minimales de l’ordre de 24–31 °C sur le Sud-Est, les plaines à l’ouest de l’Atlas, le Saïss et l’est des provinces sahariennes, et de 18–24 °C ailleurs.

– Températures diurnes en hausse sur les plaines du Centre, le Souss et le nord des provinces du Sud ; en baisse sur le sud des provinces sahariennes ; et globalement stables sur le reste du territoire.

– Mer peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée entre Mehdia et Dakhla, et peu agitée à agitée ailleurs.

Lire aussi : Alerte canicule. Vague de chaleur avec chergui de lundi à vendredi dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 3 juillet 2025:

– Oujda min 21 max 36

– Bouarfa min 22 max 36

– Al Hoceima min 23 max 28

– Tétouan min 21 max 30

– Sebta min 21 max 25

– Mellilia min 24 max 28

– Tanger min 22 max 29

– Kénitra min 21 max 29

– Rabat min 22 max 26

– Casablanca min 21 max 26

– El Jadida min 21 max 26

– Settat min 19 max 40

– Safi min 19 max 28

– Khouribga min 24 max 42

– Béni Mellal min 27 max 43

– Marrakech min 25 max 45

– Meknès min 21 max 42

– Fès min 22 max 42

– Ifrane min 14 max 33

– Taounate min 27 max 45

– Errachidia min 28 max 40

– Ouarzazate min 24 max 40

– Agadir min 19 max 28

– Essaouira min 18 max 25

– Laâyoune min 18 max 33

– Es-Semara min 22 max 40

– Dakhla min 19 max 26

– Aousserd min 24 max 40

– Lagouira min 19 max 25

– Midelt min 20 max 36.