Canicule: au cœur du dispositif de protection des personnes âgées au complexe social Dar Al-Kheir de Tit Mellil

Face à la canicule exceptionnelle qui frappe actuellement le Royaume avec des températures dépassant les 46 degrés dans plusieurs régions, le complexe social Dar Al-Kheir à Tit Mellil déploie un dispositif renforcé pour protéger ses résidents, notamment les personnes âgées et vulnérables. Le360 s’est rendu sur place pour constater l’organisation mise en œuvre et recueillir les impressions des pensionnaires et du personnel.

Dès les premiers signes de la vague de chaleur, la direction du complexe a activé un plan d’action rigoureux. «Nous avons reprogrammé les activités quotidiennes pour éviter les sorties aux heures les plus chaudes, aménagé des espaces climatisés pour le repos, et mobilisé tout le personnel administratif et médical afin d’assurer un service continu aux résidents», explique Mohamed Obaik, directeur général du centre.

Sur le volet médical, la vigilance est de mise. Le docteur Mohamed Bennani, médecin du complexe, précise que la situation est sous contrôle. «Nous avons intensifié les visites médicales, notamment pour les résidents atteints de maladies chroniques. Nous surveillons quotidiennement les signes vitaux et fournissons médicaments et sels minéraux selon les besoins», explique-t-il.

Cette attention particulière est appréciée des pensionnaires. «Ils prennent bien soin de nous, la nourriture est bonne, l’eau fraiche est toujours disponible et le médecin vient nous voir tous les jours», témoigne une résidente.

Un autre pensionnaire confirme. «Tout est disponible pour nous: douches, eau fraiche, nourriture d’été et même un médecin qui nous surveille tous pour éviter que nous tombions malades», déclare-t-il.

Ce dispositif exemplaire témoigne d’une forte mobilisation pour faire face aux défis posés par cette canicule historique, particulièrement éprouvante pour les plus fragiles.