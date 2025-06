Canicule: comment les personnes âgées peuvent se protéger

«Chez les personnes âgées, la sensation de soif diminue naturellement avec l’âge», explique le docteur Yahya Kacimi, spécialiste en gérontologie. «En période de forte chaleur, cette absence de signal biologique devient problématique. Les apports en eau diminuent et les risques de déshydratation sévère s’accroissent.»

Le vieillissement entraîne aussi des altérations de la fonction rénale, des troubles de la mémoire ou de la concentration qui peuvent faire oublier de boire, ainsi que des traitements médicamenteux, diurétiques ou laxatifs notamment, qui aggravent le phénomène.

«La déshydratation est un tueur silencieux» — Yahya Kacimi

Ce danger est d’autant plus insidieux que les signes avant-coureurs sont souvent discrets: une fatigue inhabituelle, une sensation de bouche sèche, une envie persistante de dormir, des urines foncées, ou encore des épisodes de confusion passagère. Ces symptômes sont parfois banalisés, mais ils doivent alerter l’entourage.

«Chez les personnes les plus fragiles, la déshydratation peut provoquer des vertiges, des chutes, voire un coma ou un décès», ajoute-t-il, surtout si elle survient dans un contexte de fièvre, de diarrhée ou d’insuffisance rénale préexistante.

Face à ces risques, les recommandations des médecins sont claires. Il faut boire de manière régulière, même en l’absence de soif, en visant une consommation d’environ un litre et demi d’eau par jour. Il est possible de fractionner les apports et de varier les sources d’hydratation: tisanes, soupes, jus de fruits naturels, fruits riches en eau comme la pastèque ou le melon, ou encore légumes verts.

Yahya Kacimi recommande souvent à ses patients âgés de remplir une bouteille le matin et de s’assurer qu’elle soit entièrement consommée à la fin de la journée, une méthode simple et efficace pour suivre sa consommation.

Rafraichir ses quatre murs

En parallèle, il est conseillé de limiter au maximum les sorties pendant les heures les plus chaudes, entre 11h et 17h. À l’intérieur, il faut veiller à garder les pièces fraiches: aérer tôt le matin, puis fermer les fenêtres et les volets pour préserver la fraicheur.

Les ventilateurs et la climatisation sont utiles, à condition de ne pas orienter l’air directement sur la personne et de maintenir une température modérée pour éviter les coups de froid. Si une exposition à la chaleur a eu lieu, se rafraîchir à l’aide d’une serviette humide sur le front ou la nuque peut s’avérer bénéfique, mais «les douches froides ne sont pas recommandées, surtout chez les sujets âgés souffrant de pathologies cardiovasculaires, car elles peuvent entraîner une chute brutale de la tension», explique-t-il.

Le rôle de l’entourage est déterminant. Les aidants et voisins doivent rester attentifs, rappeler régulièrement à la personne âgée de boire, proposer des aliments riches en eau, repérer toute modification de comportement ou de vigilance et ne pas hésiter à alerter un médecin si nécessaire.

Notamment, souligne le docteur, que «la déshydratation est un tueur silencieux. Un simple verre d’eau, donné au bon moment, peut éviter une hospitalisation, une chute ou pire.»

Adapter les traitements médicamenteux

La Société nationale marocaine de gériatrie et de gérontologie, mobilisée face à cette situation, rappelle dans un communiqué l’importance d’adapter les traitements médicamenteux en cas de forte chaleur, car certains produits peuvent interagir négativement avec les mécanismes de régulation thermique ou de filtration rénale. Une consultation médicale peut permettre d’ajuster les prescriptions en conséquence.

Dans un pays où les épisodes caniculaires deviennent de plus en plus fréquents, cette vigilance collective est indispensable pour protéger les aînés, souvent discrets sur leurs besoins, mais particulièrement vulnérables. L’enjeu est simple: prévenir plutôt que guérir, et rappeler qu’un geste aussi élémentaire que boire de l’eau peut, littéralement, sauver des vies.