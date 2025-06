Canicule: à Jerada, un plan sanitaire d’urgence pour protéger les populations vulnérables

Canicule à Jerada: alerte sanitaire complète et mesures proactives pour protéger les groupes vulnérables.

Alors que la province de Jerada, à l’instar d’autres régions du Royaume, connaît une vague de chaleur exceptionnelle, la délégation provinciale du ministère de la Santé et de la Protection sociale a activé un plan préventif global pour faire face aux impacts sanitaires des fortes températures. L’objectif: protéger les citoyens, en particulier les groupes les plus vulnérables.

Dans une déclaration à Le360, Mohamed Jbilou, délégué provincial de la santé à Jerada, a précisé que ces mesures s’inscrivent dans le cadre des préparatifs estivaux annuels. Les services sanitaires ont ainsi intensifié leurs efforts pour renforcer la réactivité du système de santé local.

Ce dispositif comprend la mobilisation de ressources humaines, l’équipement des centres de santé et de l’hôpital provincial avec les moyens nécessaires pour une prise en charge rapide des urgences liées aux fortes chaleurs, comme les coups de chaleur et les cas de déshydratation sévère.

Pour garantir l’efficacité des interventions, la délégation travaille en étroite coordination avec les autorités locales et les différents services concernés, afin d’assurer une réponse rapide aux cas urgents et une prise en charge immédiate des personnes affectées.

Le plan prend également en compte d’autres risques sanitaires estivaux. Un stock suffisant d’antidotes et de médicaments contre les piqûres de scorpions et morsures de serpents a été sécurisé et reste disponible en permanence dans les centres spécialisés.

De son côté, Reda Mimouni, médecin aux urgences de l’hôpital provincial, a souligné l’attention particulière accordée aux populations fragiles. Il s’agit notamment des enfants, des personnes âgées et handicapées, mais aussi des patients atteints de maladies chroniques, telles que la silicose, fréquente dans la région. Selon lui, ces cas font l’objet d’un tri prioritaire dans les services d’accueil, avec une prise en charge adaptée pour éviter les complications graves, pouvant aller jusqu’au coma.

En complément des soins médicaux, la délégation mise sur la prévention. Des campagnes de sensibilisation ont été intensifiées pour inculquer les bons réflexes à adopter face à la chaleur: s’hydrater régulièrement, éviter les expositions prolongées au soleil et adapter ses habitudes en période de canicule.

Ibrahim Izem, surveillant général à l’hôpital provincial de Jerada, a indiqué que l’établissement accueille quotidiennement entre cinq et six cas de coups de chaleur, en plus des patients atteints de silicose. Tous bénéficient d’un protocole de soins renforcé pour éviter les complications qui pourraient mettre leur vie en danger.