Canicule: les 5 précautions indispensables à prendre selon un médecin généraliste

Face aux records de canicule atteints, le Dr Oussama Moufradi, médecin généraliste et urgentiste à l’hôpital Hassan II de Settat, a partagé plusieurs recommandations pour se prémunir contre les effets négatifs des fortes chaleurs. Il met en garde particulièrement contre les risques de déshydratation et d’hyperthermie et insiste sur la vulnérabilité accrue des personnes âgées et des bébés, nécessitant une vigilance renforcée pour ces groupes fragiles.

Les 5 principales recommandations du médecin:

– Avant toute chose: l’hydratation. «Nous recommandons aux patients de boire au moins 2 litres et jusqu’à 3 litres d’eau par jour en cette période», explique-t-il. Il est toutefois recommandé de boire en petites quantités tout au long de la journée.

– Il faut éviter de sortir pendant les pics de température entre 11h et 17h. Et s’il s’avère urgent de sortir, se couvrir la tête et appliquer de l’écran solaire. «Les fortes températures de ces jours peuvent réellement bruler la peau», avertit le médecin.

– Adapter son environnement intérieur en réduisant l’éclairage et favorisant la fermeture des rideaux pour maintenir une température ambiante plus agréable.

– Il est crucial de limiter les activités physiques exténuantes aux heures les plus fraîches de la journée.

– Il est également recommandé de prendre des douches tièdes, et non pas froides, plusieurs fois par jour pour rafraîchir le corps.

À côté de ces conseils, le médecin souligne également l’urgence de consulter dès l’apparition de tout malaise, particulièrement chez les personnes âgées et les enfants. «Nous recevons régulièrement aux urgences des personnes âgées, souvent atteintes de plusieurs pathologies, déshydratées, nécessitant une réhydratation parentérale à base de sérum physiologique», explique-t-il.

Le Dr Moufradi appelle également à un usage rationnel de la climatisation, recommandant de maintenir une différence de température intérieure de 6 à 8 degrés par rapport à l’extérieur pour éviter les chocs thermiques dangereux.

Suivre ces recommandations peut contribuer à atténuer les effets de la chaleur extrême, offrant une protection essentielle en attendant un rafraîchissement des conditions météorologiques.