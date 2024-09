Un jour, une plage | Imsouane, l’ultime escapade pour fuir le stress et se ressourcer

La plage d’Imsouane, située à 90 kilomètres au nord d’Agadir, attire chaque année des vacanciers de tous horizons. Ce petit coin de paradis, devenu progressivement une destination prisée par les amoureux de la mer et du surf, a su préserver son authenticité malgré sa popularité grandissante.

Parmi les vacanciers conquis, Zineb, venue de Casablanca avec ses amis, ne cache pas son attachement pour ces lieux. «Nous avons passé un excellent séjour ici. Le site est vraiment splendide, avec une vue imprenable sur l’océan et une atmosphère apaisante. Il y a tant à faire, entre les activités nautiques, les balades et la découverte des alentours. C’est vraiment l’endroit idéal pour se ressourcer et profiter pleinement des vacances. Nous sommes tous enchantés par cette expérience», s’enthousiasme-t-elle.

Le calme et la sérénité d’Imsouane poussent souvent les visiteurs à rallier cette plage dès les premières heures de la matinée. C’est le cas de Bilal, originaire de Marrakech, pour qui le déplacement valait le détour: «Nous avons décidé de venir tôt, à 7h00 du matin, pour profiter pleinement de la journée. La plage est non seulement belle, mais aussi très tranquille, ce qui permet de se détendre en toute quiétude. De plus, tout est à des prix raisonnables, rendant le séjour encore plus agréable.»

Outre son cadre idyllique, c’est aussi l’accueil chaleureux de ses habitants qui fait d’Imsouane un lieu si spécial. Manal, Gadirie habituée de cette plage, y revient chaque année avec sa famille. «J’ai beau en connaître chaque recoin, la beauté des lieux ne cesse de m’émerveiller», confie-t-elle.