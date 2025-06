Vague de chaleur: la plage d’Agadir prise d’assaut ce week-end

Alors que la chaleur bat son plein à Agadir, la plage de la ville fait attire un public nombreux et varié en ce samedi 28 juin. Habitants et touristes viennent apprécier le décor et l’eau tempérée de l’une des plus belles plages de la région.

C’est le cas de Youssef, un visiteur de Safi, venu faire le plein de vitamine D. «C’est pour moi un havre de paix, l’endroit idéal pour se ressourcer», dit-il, appelant les estivants à adopter des éco-gestes pour préserver la propreté du site.

La baie d’Agadir ne devrait pas voir sa fréquentation baisser. Durant chaque saison estivale, elle est très prisée des touristes marocains et étrangers.

Abdeslam, un habitant d’Agadir, a quant à lui lancé un appel aux autorités, les invitant à améliorer l’attractivité de la plage de la ville en la dotant des équipemens nécessaires: sanitaires, douches et parkings.