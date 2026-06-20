Société

Météo. Chaleur en hausse dans la majorité du Royaume ce samedi 20 juin, avec des orages localisés à l’Est

Bab Agnaou, à Marrakech.. DR

Voici les prévisions météorologiques pour le samedi 20 juin 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 20/06/2026 à 05h55

- Temps chaud sur le Sud-est, l’Est et le Sud des provinces sahariennes, l’Oriental, le Saiss, l’intérieur du Gharb et les plaines de Tadla et Rhamna.

- Ondées et orages, par endroit, sur l’Oriental et le Moyen Atlas.

- Nuages bas assez denses avec formations brumeuses ou bruines sur les côtes atlantiques, la Méditerranée et le Nord-ouest des provinces sahariennes.

- Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois, l’Oriental et les provinces sahariennes avec chasse-poussières, par endroits.

- Températures minimales de l’ordre de 09/15°C sur l’Atlas et le Rif, de 25/29°C sur l’Est de l’Oriental et le Sud des provinces sahariennes, de 20/25°C sur le Saïss, le Gharb et le Sud-est et de 16/20°C partout ailleurs.

- Température en hausse sur la majorité du Royaume.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée entre Tanger et Boujdour et peu agitée à agitée entre Boujdour et Lagouira.

Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur et averses orageuses de vendredi à dimanche dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 20 juin 2026:

Oujda min 19 max 36

Bouarfa min 24 max 38

Al Hoceima min 20 max 26

Tétouan min 19 max 27

Sebta min 21 max 25

Mellilia min 20 max 26

Tanger min 21 max 30

Kénitra min 21 max 28

Rabat min 21 max 25

Casablanca min 22 max 25

El Jadida min 20 max 25

Settat min 18 max 32

Safi min 19 max 26

Khouribga min 16 max 34

Béni Mellal min 19 max 34

Marrakech min 20 max 35

Meknès min 20 max 36

Fès min 21 max 38

Ifrane min 16 max 32

Taounate min 22 max 42

Errachidia min 24 max 39

Ouarzazate min 20 max 37

Agadir min 19 max 25

Essaouira min 17 max 24

Laâyoune min 17 max 32

Es-Semara min 18 max 36

Dakhla min 16 max 25

Aousserd min 22 max 43

Lagouira min 17 max 27

Midelt min 18 max 34.

Par Le360 (avec MAP)
Le 20/06/2026 à 05h55
#DGM#Météo#Météorologie#Climat#températures

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