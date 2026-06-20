Météo. Chaleur en hausse dans la majorité du Royaume ce samedi 20 juin, avec des orages localisés à l’Est

- Temps chaud sur le Sud-est, l’Est et le Sud des provinces sahariennes, l’Oriental, le Saiss, l’intérieur du Gharb et les plaines de Tadla et Rhamna.

- Ondées et orages, par endroit, sur l’Oriental et le Moyen Atlas.

- Nuages bas assez denses avec formations brumeuses ou bruines sur les côtes atlantiques, la Méditerranée et le Nord-ouest des provinces sahariennes.

- Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois, l’Oriental et les provinces sahariennes avec chasse-poussières, par endroits.

- Températures minimales de l’ordre de 09/15°C sur l’Atlas et le Rif, de 25/29°C sur l’Est de l’Oriental et le Sud des provinces sahariennes, de 20/25°C sur le Saïss, le Gharb et le Sud-est et de 16/20°C partout ailleurs.

- Température en hausse sur la majorité du Royaume.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée entre Tanger et Boujdour et peu agitée à agitée entre Boujdour et Lagouira.

Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur et averses orageuses de vendredi à dimanche dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 20 juin 2026:

– Oujda min 19 max 36

– Bouarfa min 24 max 38

– Al Hoceima min 20 max 26

– Tétouan min 19 max 27

– Sebta min 21 max 25

– Mellilia min 20 max 26

– Tanger min 21 max 30

– Kénitra min 21 max 28

– Rabat min 21 max 25

– Casablanca min 22 max 25

– El Jadida min 20 max 25

– Settat min 18 max 32

– Safi min 19 max 26

– Khouribga min 16 max 34

– Béni Mellal min 19 max 34

– Marrakech min 20 max 35

– Meknès min 20 max 36

– Fès min 21 max 38

– Ifrane min 16 max 32

– Taounate min 22 max 42

– Errachidia min 24 max 39

– Ouarzazate min 20 max 37

– Agadir min 19 max 25

– Essaouira min 17 max 24

– Laâyoune min 17 max 32

– Es-Semara min 18 max 36

– Dakhla min 16 max 25

– Aousserd min 22 max 43

– Lagouira min 17 max 27

– Midelt min 18 max 34.