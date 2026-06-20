Météo. Chaleur en hausse dans la majorité du Royaume ce samedi 20 juin, avec des orages localisés à l’Est

- Temps chaud sur le Sud-est, l’Est et le Sud des provinces sahariennes, l’Oriental, le Saiss, l’intérieur du Gharb et les plaines de Tadla et Rhamna.
- Ondées et orages, par endroit, sur l’Oriental et le Moyen Atlas.
- Nuages bas assez denses avec formations brumeuses ou bruines sur les côtes atlantiques, la Méditerranée et le Nord-ouest des provinces sahariennes.
- Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois, l’Oriental et les provinces sahariennes avec chasse-poussières, par endroits.
- Températures minimales de l’ordre de 09/15°C sur l’Atlas et le Rif, de 25/29°C sur l’Est de l’Oriental et le Sud des provinces sahariennes, de 20/25°C sur le Saïss, le Gharb et le Sud-est et de 16/20°C partout ailleurs.
- Température en hausse sur la majorité du Royaume.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée entre Tanger et Boujdour et peu agitée à agitée entre Boujdour et Lagouira.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 20 juin 2026:
– Oujda min 19 max 36
– Bouarfa min 24 max 38
– Al Hoceima min 20 max 26
– Tétouan min 19 max 27
– Sebta min 21 max 25
– Mellilia min 20 max 26
– Tanger min 21 max 30
– Kénitra min 21 max 28
– Rabat min 21 max 25
– Casablanca min 22 max 25
– El Jadida min 20 max 25
– Settat min 18 max 32
– Safi min 19 max 26
– Khouribga min 16 max 34
– Béni Mellal min 19 max 34
– Marrakech min 20 max 35
– Meknès min 20 max 36
– Fès min 21 max 38
– Ifrane min 16 max 32
– Taounate min 22 max 42
– Errachidia min 24 max 39
– Ouarzazate min 20 max 37
– Agadir min 19 max 25
– Essaouira min 17 max 24
– Laâyoune min 17 max 32
– Es-Semara min 18 max 36
– Dakhla min 16 max 25
– Aousserd min 22 max 43
– Lagouira min 17 max 27
– Midelt min 18 max 34.