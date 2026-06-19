Société

Alerte météo. Vague de chaleur et averses orageuses de vendredi à dimanche dans plusieurs provinces

Une femme se protégeant du soleil à Marrakech.

Une vague de chaleur, un temps chaud et des averses orageuses accompagnées de grêles et de rafales de vent sous orage sont attendus, de vendredi à dimanche, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).

Par Le360 (avec MAP)
Le 19/06/2026 à 09h35

Une vague de chaleur (40/45°C) touchera, de vendredi à dimanche, les provinces d’Errachidia, Jerada, Taourirt, Figuig, Zagora, Tata, Boujdour, Oued Ed-Dahab, Aousserd, Guercif et Boulemane, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

De même, un temps chaud (39/42°C) concernera également, samedi et dimanche, les provinces de Taza, Berkane, Oujda-Angad, Fès, Moulay Yaâcoub et Taounate.

Par ailleurs, des averses orageuses (20 à 30 mm) accompagnées de grêles et de rafales de vent sous orage seront enregistrées, vendredi de 14h00 à 23h00, dans les provinces de Khénifra, Midelt, Ifrane, Boulemane et Sefrou, conclut le communiqué.

Par Le360 (avec MAP)
Le 19/06/2026 à 09h35
#Alerte météo#Vague de chaleur#averses orageuses#DGM

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