Société

Météo. Chaleur dans le Sud ce dimanche 16 août avec averses orageuses et risque de grêle dans plusieurs régions

La baie d'Oualidia.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 16 août 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 16/08/2026 à 05h50

- Temps chaud sur le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.

- Averses orageuses avec risque de grêle sur l’Est du Rif, l’Oriental, et sur le Moyen-Atlas ses versant est.

- Nuages bas denses matinaux et nocturnes avec bruines ou formations brumeuses sur les plaines atlantiques et la Méditerranée.

- Rafales de vent assez fortes sur l’Atlas, l’Oriental, le Sud-Est et les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 22/26°C sur le Sud-Est, l’Est et le Sud des provinces sahariennes, et sur la vallée de Moulouya, de 11/17°C sur l’Atlas, et de 17/22°C ailleurs.

- Température en légère baisse sur le Sud.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

Lire aussi : Alerte météo. Averses orageuses et temps chaud de samedi à dimanche dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 16 août 2026:

Oujda min 25 max 35

Bouarfa min 22 max 35

Al Hoceima min 24 max 29

Tétouan min 23 max 25

Sebta min 22 max 26

Mellilia min 22 max 27

Tanger min 22 max 26

Kénitra min 23 max 27

Rabat min 22 max 26

Casablanca min 22 max 26

El Jadida min 22 max 25

Settat min 18 max 32

Safi min 20 max 30

Khouribga min 18 max 33

Béni Mellal min 23 max 37

Marrakech min 20 max 36

Meknès min 20 max 34

Fès min 21 max 35

Ifrane min 20 max 26

Taounate min 22 max 37

Errachidia min 26 max 41

Ouarzazate min 20 max 38

Agadir min 19 max 30

Essaouira min 19 max 30

Laâyoune min 20 max 36

Es-Semara min 20 max 37

Dakhla min 22 max 41

Aousserd min 25 max 40

Lagouira min 21 max 26

Midelt min 17 max 27.

Par Le360 (avec MAP)
Le 16/08/2026 à 05h50
#DGM#Météo#Météorologie#Climat#températures

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