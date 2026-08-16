Météo. Chaleur dans le Sud ce dimanche 16 août avec averses orageuses et risque de grêle dans plusieurs régions

- Temps chaud sur le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.

- Averses orageuses avec risque de grêle sur l’Est du Rif, l’Oriental, et sur le Moyen-Atlas ses versant est.

- Nuages bas denses matinaux et nocturnes avec bruines ou formations brumeuses sur les plaines atlantiques et la Méditerranée.

- Rafales de vent assez fortes sur l’Atlas, l’Oriental, le Sud-Est et les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 22/26°C sur le Sud-Est, l’Est et le Sud des provinces sahariennes, et sur la vallée de Moulouya, de 11/17°C sur l’Atlas, et de 17/22°C ailleurs.

- Température en légère baisse sur le Sud.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

Lire aussi : Alerte météo. Averses orageuses et temps chaud de samedi à dimanche dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 16 août 2026:

– Oujda min 25 max 35

– Bouarfa min 22 max 35

– Al Hoceima min 24 max 29

– Tétouan min 23 max 25

– Sebta min 22 max 26

– Mellilia min 22 max 27

– Tanger min 22 max 26

– Kénitra min 23 max 27

– Rabat min 22 max 26

– Casablanca min 22 max 26

– El Jadida min 22 max 25

– Settat min 18 max 32

– Safi min 20 max 30

– Khouribga min 18 max 33

– Béni Mellal min 23 max 37

– Marrakech min 20 max 36

– Meknès min 20 max 34

– Fès min 21 max 35

– Ifrane min 20 max 26

– Taounate min 22 max 37

– Errachidia min 26 max 41

– Ouarzazate min 20 max 38

– Agadir min 19 max 30

– Essaouira min 19 max 30

– Laâyoune min 20 max 36

– Es-Semara min 20 max 37

– Dakhla min 22 max 41

– Aousserd min 25 max 40

– Lagouira min 21 max 26

– Midelt min 17 max 27.