Météo. Chaleur dans le Sud ce dimanche 16 août avec averses orageuses et risque de grêle dans plusieurs régions

- Temps chaud sur le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.
- Averses orageuses avec risque de grêle sur l’Est du Rif, l’Oriental, et sur le Moyen-Atlas ses versant est.
- Nuages bas denses matinaux et nocturnes avec bruines ou formations brumeuses sur les plaines atlantiques et la Méditerranée.
- Rafales de vent assez fortes sur l’Atlas, l’Oriental, le Sud-Est et les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.
- Température minimale de l’ordre de 22/26°C sur le Sud-Est, l’Est et le Sud des provinces sahariennes, et sur la vallée de Moulouya, de 11/17°C sur l’Atlas, et de 17/22°C ailleurs.
- Température en légère baisse sur le Sud.
- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.
Lire aussi : Alerte météo. Averses orageuses et temps chaud de samedi à dimanche dans plusieurs provinces
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 16 août 2026:
– Oujda min 25 max 35
– Bouarfa min 22 max 35
– Al Hoceima min 24 max 29
– Tétouan min 23 max 25
– Sebta min 22 max 26
– Mellilia min 22 max 27
– Tanger min 22 max 26
– Kénitra min 23 max 27
– Rabat min 22 max 26
– Casablanca min 22 max 26
– El Jadida min 22 max 25
– Settat min 18 max 32
– Safi min 20 max 30
– Khouribga min 18 max 33
– Béni Mellal min 23 max 37
– Marrakech min 20 max 36
– Meknès min 20 max 34
– Fès min 21 max 35
– Ifrane min 20 max 26
– Taounate min 22 max 37
– Errachidia min 26 max 41
– Ouarzazate min 20 max 38
– Agadir min 19 max 30
– Essaouira min 19 max 30
– Laâyoune min 20 max 36
– Es-Semara min 20 max 37
– Dakhla min 22 max 41
– Aousserd min 25 max 40
– Lagouira min 21 max 26
– Midelt min 17 max 27.