Météo. Baisse des températures dans plusieurs régions du Royaume ce samedi 4 juillet avec orages sur l’Atlas

- Ondées ou averses orageuses sur le Haut et le Moyen Atlas et leurs régions voisines et par endroits sur le Sud-est et le Nord-est des provinces sahariennes.
- Nuages bas avec formations brumeuses ou bruines sur les côtes et les plaines atlantiques et la rive méditerranéenne.
- Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois et modérées par endroits sur l’Atlas, les plaines centre et les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.
- Température minimale de l’ordre de 10/16°C sur l’Atlas et le Rif, de 28/33°C sur Loukkos, l’intérieur du Gharb, le Souss, les plateaux de phosphates, les plaines de Tadla, Chiadma, le Sud-est, l’Est et le Sud des provinces sud et de 19/25°Cailleurs.
- Température en baisse sur les plaines nord et centre et le Nord des province sahariennes.
- Mer peu agitée à agitée sur la Méditerrané, le Détroit et le long du littoral atlantique.
Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur et fortes rafales de vent dans plusieurs provinces
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 4 juillet 2026:
– Oujda min 20 max 37
– Bouarfa min 22 max 37
– Al Hoceima min 21 max 27
– Tétouan min 21 max 28
– Sebta min 22 max 26
– Mellilia min 23 max 28
– Tanger min 25 max 31
– Kénitra min 27 max 46
– Rabat min 22 max 32
– Casablanca min 24 max 30
– El Jadida min 20 max 32
– Settat min 28 max 44
– Safi min 16 max 30
– Khouribga min 26 max 43
– Béni Mellal min 29 max 43
– Marrakech min 27 max 45
– Meknès min 26 max 44
– Fès min 26 max 43
– Ifrane min 20 max 34
– Taounate min 28 max 42
– Errachidia min 27 max 40
– Ouarzazate min 22 max 39
– Agadir min 18 max 25
– Essaouira min 17 max 27
– Laâyoune min 16 max 33
– Es-Semara min 24 max 44
– Dakhla min 18 max 25
– Aousserd min 21 max 45
– Lagouira min 18 max 26
– Midelt min 19 max 37.