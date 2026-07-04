Société

Météo. Baisse des températures dans plusieurs régions du Royaume ce samedi 4 juillet avec orages sur l’Atlas

Le Maroc en 5 plages de rêve

Plage de Saïdia, à quelques kilomètres d'Oujda. . DR

Voici les prévisions météorologiques pour le samedi 4 juillet 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 04/07/2026 à 06h00

- Ondées ou averses orageuses sur le Haut et le Moyen Atlas et leurs régions voisines et par endroits sur le Sud-est et le Nord-est des provinces sahariennes.

- Nuages bas avec formations brumeuses ou bruines sur les côtes et les plaines atlantiques et la rive méditerranéenne.

- Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois et modérées par endroits sur l’Atlas, les plaines centre et les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 10/16°C sur l’Atlas et le Rif, de 28/33°C sur Loukkos, l’intérieur du Gharb, le Souss, les plateaux de phosphates, les plaines de Tadla, Chiadma, le Sud-est, l’Est et le Sud des provinces sud et de 19/25°Cailleurs.

- Température en baisse sur les plaines nord et centre et le Nord des province sahariennes.

- Mer peu agitée à agitée sur la Méditerrané, le Détroit et le long du littoral atlantique.

Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur et fortes rafales de vent dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 4 juillet 2026:

Oujda min 20 max 37

Bouarfa min 22 max 37

Al Hoceima min 21 max 27

Tétouan min 21 max 28

Sebta min 22 max 26

Mellilia min 23 max 28

Tanger min 25 max 31

Kénitra min 27 max 46

Rabat min 22 max 32

Casablanca min 24 max 30

El Jadida min 20 max 32

Settat min 28 max 44

Safi min 16 max 30

Khouribga min 26 max 43

Béni Mellal min 29 max 43

Marrakech min 27 max 45

Meknès min 26 max 44

Fès min 26 max 43

Ifrane min 20 max 34

Taounate min 28 max 42

Errachidia min 27 max 40

Ouarzazate min 22 max 39

Agadir min 18 max 25

Essaouira min 17 max 27

Laâyoune min 16 max 33

Es-Semara min 24 max 44

Dakhla min 18 max 25

Aousserd min 21 max 45

Lagouira min 18 max 26

Midelt min 19 max 37.

Par Le360 (avec MAP)
Le 04/07/2026 à 06h00
#Météo#Météorologie#DGM#Climat#chaleur#températures#orages

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