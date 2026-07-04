Météo. Baisse des températures dans plusieurs régions du Royaume ce samedi 4 juillet avec orages sur l’Atlas

- Ondées ou averses orageuses sur le Haut et le Moyen Atlas et leurs régions voisines et par endroits sur le Sud-est et le Nord-est des provinces sahariennes.

- Nuages bas avec formations brumeuses ou bruines sur les côtes et les plaines atlantiques et la rive méditerranéenne.

- Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois et modérées par endroits sur l’Atlas, les plaines centre et les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 10/16°C sur l’Atlas et le Rif, de 28/33°C sur Loukkos, l’intérieur du Gharb, le Souss, les plateaux de phosphates, les plaines de Tadla, Chiadma, le Sud-est, l’Est et le Sud des provinces sud et de 19/25°Cailleurs.

- Température en baisse sur les plaines nord et centre et le Nord des province sahariennes.

- Mer peu agitée à agitée sur la Méditerrané, le Détroit et le long du littoral atlantique.

Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur et fortes rafales de vent dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 4 juillet 2026:

– Oujda min 20 max 37

– Bouarfa min 22 max 37

– Al Hoceima min 21 max 27

– Tétouan min 21 max 28

– Sebta min 22 max 26

– Mellilia min 23 max 28

– Tanger min 25 max 31

– Kénitra min 27 max 46

– Rabat min 22 max 32

– Casablanca min 24 max 30

– El Jadida min 20 max 32

– Settat min 28 max 44

– Safi min 16 max 30

– Khouribga min 26 max 43

– Béni Mellal min 29 max 43

– Marrakech min 27 max 45

– Meknès min 26 max 44

– Fès min 26 max 43

– Ifrane min 20 max 34

– Taounate min 28 max 42

– Errachidia min 27 max 40

– Ouarzazate min 22 max 39

– Agadir min 18 max 25

– Essaouira min 17 max 27

– Laâyoune min 16 max 33

– Es-Semara min 24 max 44

– Dakhla min 18 max 25

– Aousserd min 21 max 45

– Lagouira min 18 max 26

– Midelt min 19 max 37.