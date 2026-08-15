Météo. Baisse des températures ce samedi 15 août avec des chaleurs persistantes au Sud et des averses orageuses sur les reliefs

- Temps chaud sur le Sud-est, l’Est et le sud des provinces sahariennes.
- Averses orageuses localement fortes avec risque de grêle sur le Moyen et le Haut Atlas et ses régions d’est et l’Oriental.
- Ondées et orages sur le Sud-est et le Rif.
- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses sur la rive méditerranéenne, et par endroits, sur les côtes et les plaines atlantiques.
- Rafales de vent assez fortes sur l’Oriental, l’Atlas, le Sud-est et les provinces sahariennes avec chasse-poussières, par endroits.
- Température minimale de l’ordre de 24/29°C sur le Sud-est, l’Est et le Sud des provinces sahariennes, la vallée de Moulouya, l’intérieur du Souss et de Chiadma de 14/20°C sur l’Atlas, près des côtes et de 20/24°C ailleurs.
- Température en baisse sur la majorité du Royaume.
- Mer belle en Méditerranée et belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée au Nord de Larache et peu agitée à agitée au Sud de Larache.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 15 août 2026:
– Oujda min 24 max 36
– Bouarfa min 23 max 35
– Al Hoceima min 25 max 30
– Tétouan min 25 max 28
– Sebta min 23 max 26
– Mellilia min 23 max 28
– Tanger min 25 max 31
– Kénitra min 22 max 28
– Rabat min 21 max 25
– Casablanca min 23 max 25
– El Jadida min 22 max 26
– Settat min 20 max 32
– Safi min 20 max 29
– Khouribga min 20 max 36
– Béni Mellal min 24 max 37
– Marrakech min 23 max 38
– Meknès min 21 max 35
– Fès min 23 max 36
– Ifrane min 18 max 29
– Taounate min 22 max 38
– Errachidia min 25 max 37
– Ouarzazate min 21 max 38
– Agadir min 19 max 24
– Essaouira min 17 max 21
– Laâyoune min 20 max 32
– Es-Semara min 20 max 41
– Dakhla min 18 max 26
– Aousserd min 24 max 44
– Lagouira min 22 max 26
– Midelt min 21 max 28