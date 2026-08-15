Société

Météo. Baisse des températures ce samedi 15 août avec des chaleurs persistantes au Sud et des averses orageuses sur les reliefs

Un orage en montagne.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 15 août 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 15/08/2026 à 05h59

- Temps chaud sur le Sud-est, l’Est et le sud des provinces sahariennes.

- Averses orageuses localement fortes avec risque de grêle sur le Moyen et le Haut Atlas et ses régions d’est et l’Oriental.

- Ondées et orages sur le Sud-est et le Rif.

- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses sur la rive méditerranéenne, et par endroits, sur les côtes et les plaines atlantiques.

- Rafales de vent assez fortes sur l’Oriental, l’Atlas, le Sud-est et les provinces sahariennes avec chasse-poussières, par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 24/29°C sur le Sud-est, l’Est et le Sud des provinces sahariennes, la vallée de Moulouya, l’intérieur du Souss et de Chiadma de 14/20°C sur l’Atlas, près des côtes et de 20/24°C ailleurs.

- Température en baisse sur la majorité du Royaume.

- Mer belle en Méditerranée et belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée au Nord de Larache et peu agitée à agitée au Sud de Larache.

Lire aussi : Alerte météo. Averses orageuses et vague de chaleur de jeudi à samedi dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 15 août 2026:

Oujda min 24 max 36

Bouarfa min 23 max 35

Al Hoceima min 25 max 30

Tétouan min 25 max 28

Sebta min 23 max 26

Mellilia min 23 max 28

Tanger min 25 max 31

Kénitra min 22 max 28

Rabat min 21 max 25

Casablanca min 23 max 25

El Jadida min 22 max 26

Settat min 20 max 32

Safi min 20 max 29

Khouribga min 20 max 36

Béni Mellal min 24 max 37

Marrakech min 23 max 38

Meknès min 21 max 35

Fès min 23 max 36

Ifrane min 18 max 29

Taounate min 22 max 38

Errachidia min 25 max 37

Ouarzazate min 21 max 38

Agadir min 19 max 24

Essaouira min 17 max 21

Laâyoune min 20 max 32

Es-Semara min 20 max 41

Dakhla min 18 max 26

Aousserd min 24 max 44

Lagouira min 22 max 26

Midelt min 21 max 28

Par Le360 (avec MAP)
Le 15/08/2026 à 05h59
#DGM#Météo#Météorologie#Climat#températures

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