Météo. Baisse des températures ce samedi 15 août avec des chaleurs persistantes au Sud et des averses orageuses sur les reliefs

- Temps chaud sur le Sud-est, l’Est et le sud des provinces sahariennes.

- Averses orageuses localement fortes avec risque de grêle sur le Moyen et le Haut Atlas et ses régions d’est et l’Oriental.

- Ondées et orages sur le Sud-est et le Rif.

- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses sur la rive méditerranéenne, et par endroits, sur les côtes et les plaines atlantiques.

- Rafales de vent assez fortes sur l’Oriental, l’Atlas, le Sud-est et les provinces sahariennes avec chasse-poussières, par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 24/29°C sur le Sud-est, l’Est et le Sud des provinces sahariennes, la vallée de Moulouya, l’intérieur du Souss et de Chiadma de 14/20°C sur l’Atlas, près des côtes et de 20/24°C ailleurs.

- Température en baisse sur la majorité du Royaume.

- Mer belle en Méditerranée et belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée au Nord de Larache et peu agitée à agitée au Sud de Larache.

Lire aussi : Alerte météo. Averses orageuses et vague de chaleur de jeudi à samedi dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 15 août 2026:

– Oujda min 24 max 36

– Bouarfa min 23 max 35

– Al Hoceima min 25 max 30

– Tétouan min 25 max 28

– Sebta min 23 max 26

– Mellilia min 23 max 28

– Tanger min 25 max 31

– Kénitra min 22 max 28

– Rabat min 21 max 25

– Casablanca min 23 max 25

– El Jadida min 22 max 26

– Settat min 20 max 32

– Safi min 20 max 29

– Khouribga min 20 max 36

– Béni Mellal min 24 max 37

– Marrakech min 23 max 38

– Meknès min 21 max 35

– Fès min 23 max 36

– Ifrane min 18 max 29

– Taounate min 22 max 38

– Errachidia min 25 max 37

– Ouarzazate min 21 max 38

– Agadir min 19 max 24

– Essaouira min 17 max 21

– Laâyoune min 20 max 32

– Es-Semara min 20 max 41

– Dakhla min 18 max 26

– Aousserd min 24 max 44

– Lagouira min 22 max 26

– Midelt min 21 max 28