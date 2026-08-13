Société

Alerte météo. Averses orageuses et vague de chaleur de jeudi à samedi dans plusieurs provinces

Un orage en montagne.

Des averses orageuses, avec risque de grêle et rafales de vent sous orages, ainsi qu’une vague de chaleur sont attendues, de jeudi à samedi, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).

Par Le360 (avec MAP)
Le 13/08/2026 à 11h27

Des averses orageuses, avec risque de grêle et de rafales de vent sous orages (20 à 35 mm), sont prévues, jeudi de 13h00 à 23h00, dans les provinces d’Al Hoceima, Boulemane, Driouch, Rehamna, Figuig, Chichaoua, Jerada, Al Haouz, El Kelaa des Sraghna, Taroudant, Marrakech, Taza, Taourirt et Guercif, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Une vague de chaleur avec des températures oscillant entre 45 et 48°C concernent, de jeudi à samedi, les provinces d’Aousserd, Oued Ed-Dahab, Boujdour, Assa-Zag, Es-Semara et Tata. Le même phénomène (42-45°C) est prévu, de jeudi à vendredi, à l’intérieur des provinces de Laâyoune, Tan Tan et Guelmim.

Par Le360 (avec MAP)
Le 13/08/2026 à 11h27
#Alerte météo#DGM#Averses#Vague de chaleur

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