Marrakech: un policier placé en garde à vue pour une affaire de viol

Un fonctionnaire de police, au grade de brigadier, a été interpellé à Marrakech après une plainte déposée par une femme qui l’accuse de viol.

D’après les premiers éléments de l’enquête, la plaignante affirme avoir été agressée sexuellement par un homme qui se serait présenté comme un policier. Celui-ci l’aurait surprise alors qu’elle se trouvait en compagnie d’une personne, avant de lui faire subir l’agression sexuelle dénoncée dans sa plainte.

Les investigations menées par la police judiciaire ont permis d’identifier le suspect et de procéder à son interpellation. Le fonctionnaire de police a été placé en garde à vue, sur instruction du parquet compétent, afin de déterminer avec précision les circonstances dans lesquelles les faits se seraient déroulés.

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L’enquête devra notamment permettre d’établir les faits reprochés au mis en cause et de déterminer les circonstances exactes de cette affaire.

Sur le plan administratif, le fonctionnaire de police a également fait l’objet d’une suspension provisoire de ses fonctions. La décision a été prise par le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, dans l’attente de l’issue de la procédure judiciaire.

Les éventuelles mesures disciplinaires seront prises à la lumière des conclusions de l’enquête et conformément aux dispositions du statut particulier des fonctionnaires de la Sûreté nationale.