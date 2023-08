Marrakech: quinze guides de tourisme formés sur l’histoire du judaïsme marocain

L’Association des amis du judaïsme marocain (AJM), en partenariat avec l’École de tourisme de l’Université de Haïfa en Israël et la Communauté juive de Marrakech, organise, du 28 au 31 août 2023, une formation sur le judaïsme marocain.

Cette initiative, étalée sur quatre jours, avec 6 heures d’enseignement quotidien, s’inscrit dans un contexte où le Maroc en général, et la ville ocre en particulier, connaît un afflux considérable de touristes s’intéressant au patrimoine judéo-marocain. Face à cette demande croissante, l’AJM, après consultation avec l’Association régionale des guides de tourisme de Marrakech, a ressenti le besoin urgent de former ces professionnels sur cette partie intégrante de l’histoire marocaine, comme l’explique André Gomel, vice-président de l’AJM, dans une déclaration pour Le360.

«Nous avons précédemment formé des encadrants pour des visites de lieux emblématiques de la présence juive à Tanger, comme les synagogues et les cimetières. C’était une première étape. Mais devant l’énorme demande des guides pour une formation dédiée, nous avons collaboré avec l’Université de Haïfa pour mettre en place ce séminaire, qui a très vite suscité un vif intérêt auprès des professionnels. En l’espace d’une heure, les quinze places disponibles ont été bookées», précise-t-il.

Un programme riche

Soulignant l’importance de ce programme, André Gomel explique que «ce training vient également répondre à une demande croissante de la part des touristes pour une meilleure compréhension et appréciation du patrimoine judéo-marocain». D’après lui, cette formation, dispensée par Daniel Azencott et Myriam Leser, vise non seulement à enrichir les compétences des guides, mais également à renforcer les liens culturels et historiques entre le Maroc et Israël, tout en valorisant un patrimoine encore méconnu du grand public.

«C’est pourquoi le programme de la formation est conçu de manière à fournir une vue d’ensemble approfondie du judaïsme marocain. Il comprend une exploration de l’histoire, des périodes de présence juive, des fêtes, de la vie religieuse, des rituels et des croyances de la communauté», détaille le vice-président de l’AJM, ajoutant que le contenu couvre également les références historiques et religieuses, notamment le Temple de Jérusalem, ainsi que les liens culturels et religieux qui ont façonné l’identité juive au Maroc.

À la fin de la formation, les guides recevront un certificat de présence conjointement délivré par l’AJM et l’École de tourisme de l’Université de Haïfa. Ce document atteste de leur participation aux cours et de leur engagement à fournir des informations précises et authentiques sur le judaïsme marocain aux visiteurs de Marrakech, conclut André Gomel.