Préservation du patrimoine juif: Washington met en avant le rôle du roi Mohammed VI

Les Etats-Unis ont mis en avant les efforts déployés par le roi Mohammed VI pour préserver le patrimoine juif et promouvoir le vivre-ensemble et la tolérance au Maroc. «La monarchie a continué à soutenir la restauration des synagogues et des cimetières juifs dans tout le pays», souligne le département d’Etat américain dans son rapport sur la liberté religieuse en 2022, publié lundi à Washington.

«Les citoyens juifs ont continué à déclarer qu’ils vivaient et assistaient aux offices dans les synagogues en toute sécurité», indique le document présenté par le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken et l’ambassadeur itinérant pour la liberté religieuse, Rashad Hussain.

Les citoyens Marocains juifs ont affirmé «qu’ils étaient en mesure de visiter régulièrement des sites religieux et d’organiser des commémorations annuelles», poursuit la même source. Le rapport rappelle aussi la création du Conseil national de la communauté juive marocaine, de la Commission des juifs marocains de l’étranger et de la Fondation du judaïsme marocain, notant que ces organismes sont destinés à sauvegarder le patrimoine culturel et religieux et le rayonnement du judaïsme au Maroc, à assurer la gestion des affaires courantes des membres de la communauté juive et à renforcer les liens des juifs marocains vivant à l’étranger avec le Maroc.

Le rapport du département d’Etat américain souligne, par ailleurs, l’inauguration au campus de l’Université Mohammed VI Polytechnique de Rabat de la première synagogue universitaire au monde arabe, au côté de la nouvelle mosquée de l’université. L’accent a été mis également sur les efforts constants engagés par le Maroc pour l’intégration de l’histoire et la culture judéo-marocaines dans les manuels scolaires.

«Le ministère de l’Éducation a poursuivi l’examen en cours du programme de religion dans l’enseignement primaire et secondaire et a continué d’apporter des réformes fondées sur les valeurs universelles de liberté, d’empathie, de solidarité et d’honnêteté», ajoute la même source. «Le gouvernement a continué à diffuser des informations sur l’islam et le judaïsme sur des chaînes de télévision et de radio» publiques, souligne le rapport, ajoutant que l’administration pénitentiaire autorise les observances religieuses et les services fournis par les chefs religieux pour tous les détenus, y compris les minorités religieuses.

Le rapport revient aussi sur l’organisation en mai 2022 par le Conseil national des droits de l’homme d’une conférence mondiale à Rabat sur les standards internationaux interdisant l’utilisation de la religion à des fins politiques. Le document rappelle aussi la visite au Maroc en novembre dernier de l’Ambassadeur, Envoyée spéciale des Etats-Unis en charge de surveiller et combattre l’antisémitisme, Deborah Lipstadt, lors de laquelle elle a eu une série de rencontres notamment avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le ministre des Habous et des affaires islamiques, Ahmed Taoufiq.