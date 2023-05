Le «Mur des anciens», une mémoire vivante des sages juifs au cœur de Meknès

Le 8 mai 2023 restera gravé dans les annales de Meknès, cette cité marocaine où se mêlent histoire et spiritualité. Sous le regard ému et fier de Serge Berdugo, secrétaire général du Conseil des communautés israélites du Maroc, s’est déroulée la cérémonie d’inauguration du «Mur des anciens», aussi appelé de «Mur des sages».

Le monument, érigé au cœur du cimetière juif de la cité ismaélienne, est bien plus qu’une simple structure de pierre. Il incarne la mémoire préservée et l’hommage rendu aux figures éminentes qui ont marqué la communauté juive de la ville.

Un mur, gardien du souvenir

Dès le premier regard, le «Mur des sages» se dévoile comme une œuvre unique en son genre. Imposant et majestueux, il se dresse tel un gardien des souvenirs et des enseignements du passé. Les noms des grands rabbins, des chefs de communautés et des personnalités marquantes sont gravés sur une immense plaque, affichant également leur fonction et la date de leur inhumation. Ces noms résonnent comme autant de témoignages de la richesse intellectuelle et spirituelle qui a façonné la ville Meknès au fil des siècles.

Revenant sur l’inauguration du «Mur des anciens», Serge Berdugo a souligné l’importance de ce monument, qui inscrit le souvenir de personnalités éminentes de la communauté juive enterrées dans le cimetière de Meknès.

«Cette année, nous avons inauguré l’impressionnant Mur des anciens pour nous remémorer les noms des chefs spirituels qui ont dirigé notre communauté. Les tombes ne portant aucun nom, nous avons réalisé un immense panneau en caractères hébreux et en caractères latins, sur la base de l’admirable travail du docteur Maury Amar (…) qui a compilé les noms des chefs spirituels et communautaires avec la date de leur inhumation dans le cimetière, des années 1600 à 1930», a-t-il indiqué.

«C’est une œuvre de mémoire assez unique, puisqu’on y lit les noms des sages, leur fonction et la date de leur inhumation dans ce cimetière sans savoir exactement où se trouvent leurs tombes», a-t-il relevé dans une déclaration à Le360.

Un engagement pour la préservation du patrimoine juif marocain

Au-delà de sa dimension historique, le «Mur des sages» est également un appel à la réflexion et à la gratitude envers ceux qui ont su porter haut les valeurs de la communauté juive de Meknès. Leur héritage, dans les domaines religieux, artistique, littéraire et communautaire, continue de rayonner et d’inspirer les générations présentes et futures.

La cérémonie d’inauguration du «Mur des sages» est un témoignage supplémentaire de la volonté de la communauté juive de Meknès de préserver son identité et son héritage. Elle vient s’ajouter à la liste des initiatives entreprises pour restaurer et réhabiliter les lieux saints de cette ville impériale. Mais l’engagement envers la préservation du patrimoine ne s’arrête pas là: Serge Berdugo a annoncé que la synagogue restaurée Meier Tolédano Di Tanja, communément appelée Slat Rabbi Baroukh, sera inaugurée dès ce mercredi 10 mai 2023.