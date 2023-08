Maroc N’zaha:EP3. Entre sport et promenade, dans le Parc du Vélodrome à Casablanca

Le légendaire lieu bâti en 1922, qui abritait des courses cyclistes avant de se muer en cynodrome, s’est transformé depuis 2021 en un bel espace vert au cœur de Casablanca, ville qui en avait bien besoin. Situé dans le quartier d’Anfa et ouvert au public tous les jours de 7 à 21 heures, le parc urbain du Vélodrome est le terrain de jeu idéal pour les sportifs, qui viennent effectuer leur jogging matinal et leurs exercices quotidiens… sur cette même piste où se déroulaient des courses de lévriers.

L’endroit, ceint par une piste cycliste parfaitement restaurée, attire également les simples promeneurs. Seuls ou accompagnés de leurs enfants, ils y trouvent un havre de paix au milieu du brouhaha de la ville, où ils peuvent se détendre et respirer un zeste d’air frais. Sa proximité du centre urbain est justement la première qualité de cet espace: pas la peine de se déplacer loin de la métropole pour espérer se promener, marcher ou courir en toute tranquillité.

Ici, comme à Anfa Park et au Parc de la Ligue arabe, les Casablancais sont nombreux à renouer avec les plaisirs du running de bon matin avant de se rendre au travail. Le parcours, entouré de palmiers et d’eucalyptus, est certes assez court, mais il vaut indubitablement le détour.

Quant aux familles, elles ont fait du Parc du Vélodrome un lieu de détente en bonne et due forme, notamment grâce au grand espace de jeux pour enfants, offrant une variété d’attractions entre pyramide d’escalade, toboggan et autres balançoires.

Lors de l’ouverture du parc, ses pelouses étaient particulièrement fréquentées et appréciées par les visiteurs. Ce succès s’est malheureusement traduit par une certaine détérioration de l’étendue gazonnée… qui a poussé les gestionnaires du lieu à en interdire désormais l’accès, solution radicale s’il en est.

S’étalant sur une superficie de 2 hectares, le parc urbain du Vélodrome abrite aussi, de temps à autre, divers évènements culturels, notamment des spectacles et des concerts. Une belle revanche pour cette structure inscrite comme monument historique en 2013, et un temps abandonnée, avant d’être réhabilitée par la ville, via Casa Aménagement, qui a eu le bon goût d’en conserver les principales composantes patrimoniales, à savoir la tribune et la piste cycliste intégralement préservées.