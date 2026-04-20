Travaux LGV: interruption temporaire du trafic ferroviaire vers Marrakech

La poursuite du chantier de la Ligne à grande vitesse (LGV) reliant Kénitra à Marrakech conduit l’Office national des chemins de fer à engager «une autre phase de travaux» affectant directement la circulation sur le tronçon Marrakech–Sidi Brahim. Le communiqué publié sur le site de l’entreprise précise que l’objectif consiste à «augmenter la capacité de la gare de Marrakech en termes de voies et de quais» afin d’accueillir simultanément trains à grande vitesse et trains de proximité.

Cette opération s’inscrit dans une logique d’ajustement des infrastructures ferroviaires, la gare de Marrakech étant appelée à absorber des flux diversifiés dans le cadre de l’extension du réseau à grande vitesse.

L’impact opérationnel se traduit par une suspension temporaire de la desserte directe de Marrakech. Le communiqué indique que «les trains ne desserviront pas la gare de Marrakech et seront limités à la gare de Sidi Brahim», précisant que l’ensemble des départs et arrivées sera recentré sur ce point du réseau durant la période des travaux. Cette organisation modifie le schéma habituel d’exploitation, tout en maintenant la continuité des circulations ferroviaires sur l’axe concerné.

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Afin d’éviter une rupture de service, l’ONCF annonce la mobilisation de solutions de transport alternatives. Le communiqué mentionne que «des autocars ont été mis en place entre les gares de Marrakech et Sidi Brahim avec des horaires adaptés», assurant ainsi la liaison entre le réseau ferroviaire et la destination finale.

Le dispositif repose sur une articulation train–autocar dans les deux sens, avec un ajustement des horaires visant à préserver la cohérence globale du service.

Ajustement des horaires et coordination des correspondances

L’organisation des flux voyageurs repose sur une synchronisation entre les différents modes de transport. Le communiqué précise que «les départs des autocars au départ de Marrakech seront avancés d’une heure» afin de maintenir les horaires des trains au départ de Sidi Brahim.

En sens inverse, «les autocars en attente à Sidi Brahim assurent la continuité vers Marrakech avec des horaires d’arrivée adaptée», ce qui permet de limiter les temps de correspondance et de garantir la fluidité des déplacements.

L’ONCF accompagne cette phase de travaux par un dispositif d’information multicanal. Le communiqué mentionne la disponibilité des informations via «le site marchand», «l’application mobile», le centre de relations clients, ainsi que les agents en gare et les supports digitaux, incluant le chatbot et la chaîne WhatsApp de l’Office.

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Une mobilisation spécifique des équipes est également annoncée à Marrakech et Sidi Brahim pour «assister et orienter les clients durant cette période», traduisant une volonté de gestion opérationnelle de l’affluence.

La réorganisation du trafic demeure strictement encadrée dans le temps. Le communiqué indique que «la circulation normale des trains de et vers Marrakech reprendra le vendredi 24 avril 2026», marquant la fin de cette phase de travaux.

Cette échéance clôt une étape technique nécessaire à l’adaptation des infrastructures ferroviaires, préalable à l’intégration de nouveaux services sur le réseau.