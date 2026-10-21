Société

Les réserves des barrages gagnent 21 millions de m³ en 24 heures

Le barrage Oued El Makhazine. (S.Kadry/Le360)

Tirées par l’ouvrage Mohammed V dans la Moulouya, les retenues des barrages ont gagné plus de 21 millions de m³ en 24 heures. Le taux de remplissage national grimpe à 66,48%.

Par Hajar Kharroubi
Le 21/10/2026 à 12h35

Les retenues des barrages se caractérisent par une nouvelle progression entre le 20 et le 21 octobre. Le volume stocké passe de 11.298,01 à 11.319,58 millions de m³, soit un gain de 21,57 millions de m³. Le taux de remplissage national s’établit à 66,48%, contre 66,35% la veille. Cette hausse reste nettement inférieure à celle du 19 octobre, qui atteignait 49,42 millions de m³.

Sur les 69 ouvrages recensés, 20 ont vu leurs réserves augmenter, 33 ont reculé et 16 sont restés stables. Le barrage Mohammed V, dans le bassin de la Moulouya, réalise de loin la plus forte progression. Son volume passe de 102,19 à 113,98 millions de m³, soit 11,79 millions de gagnés en 24 heures. Son taux de remplissage grimpe de 61,95% à 69,10%, soit plus de 7 points.

BarrageBassinCapacité normale (Mm³)Taux au 20 oct 2026Taux au 21 oct 2026Évolution (points)Volume au 20 oct (Mm³)Volume au 21 oct (Mm³)Évolution du volume (Mm³)
Mohammed VMoulouya164,9661,95 %69,10 %+7,15102,19113,98+11,79
TiddasBouregreg505,7791,23 %91,92 %+0,69461,41464,91+3,50
Sidi Mohammed Ben AbdellahBouregreg863,4270,92 %71,23 %+0,31612,32615,03+2,71
El KanseraSebou204,8665,03 %65,98 %+0,95133,22135,16+1,94
Hassan AddakhilGuir-Ziz-Ghris287,5771,99 %72,65 %+0,66207,02208,92+1,90
Mansour EddahbiDraâ-Oued Noun445,2748,26 %48,67 %+0,41214,88216,73+1,85
Bin El OuidaneOum Errbia1.273,4080,43 %80,56 %+0,131.024,191.025,85+1,66
ImfoutOum Errbia8,994,90 %19,30 %+14,400,441,74+1,30
Ahmed El HansaliOum Errbia697,1878,36 %78,53 %+0,17546,32547,48+1,16
Al MassiraOum Errbia2.649,5440,47 %40,50 %+0,031.072,231.072,98+0,75
Hassan IIMoulouya353,6959,57 %59,72 %+0,15210,69211,22+0,53
Idriss IerSebou1.075,1574,86 %74,90 %+0,04804,83805,32+0,49
Hassan IerOum Errbia229,7581,25 %81,42 %+0,17186,67187,07+0,40
TamaloutMoulouya47,8681,71 %82,40 %+0,6939,1139,44+0,33
Moulay YoussefOum Errbia128,5673,88 %74,03 %+0,1594,9995,18+0,19
Allal El FassiSebou15,6892,65 %93,66 %+1,0114,5214,68+0,16
Yaacoub El MansourTensift57,9676,96 %77,16 %+0,2044,6044,72+0,12
KadoussaGuir-Ziz-Ghris224,1840,54 %40,58 %+0,0490,8890,96+0,08
Sidi ChahedSebou154,0260,96 %61,00 %+0,0493,8893,95+0,07
TamesnaBouregreg51,6079,61 %79,72 %+0,1141,0841,14+0,06

Viennent ensuite Tiddas (+3,50 millions de m³, à 91,92%) et Sidi Mohammed Ben Abdellah (+2,71 millions, à 71,23%), tous deux dans le bassin du Bouregreg. El Kansera, dans le Sebou, gagne 1,94 million de m³ et atteint 65,98%.

Dans le Guir-Ziz-Ghris, Hassan Addakhil gagne 1,90 million de m³ et passe de 71,99% à 72,65%. Le bassin avait connu de forts débits à Errachidia ces derniers jours. Dans le Draâ-Oued Noun, Mansour Eddahbi progresse de 1,85 million de m³ (48,67%).

Lire aussi : Stations de dessalement, barrages, transferts d’eau... ce que prévoit le programme gouvernemental

Dans le bassin de l’Oum Errbia, plusieurs ouvrages progressent: Bin El Ouidane (+1,66 million, 80,56%), Ahmed El Hansali (+1,16 million, 78,53%), Al Massira (+0,75 million, 40,50%) et Hassan Ier (+0,40 million, 81,42%). Le petit barrage d’Imfout passe de 4,90% à 19,30%, avec 1,30 million de m³ de plus.

Cinq bassins en hausse, quatre en baisse

Par bassin, la Moulouya enregistre la plus forte progression: 12,60 millions de m³ de plus, soit un taux de 69,90% contre 68,11%. Presque tout vient de Mohammed V.

Le barrage Mohammed V. (M.Chellay/Le360). محمد الشلاي

Le Bouregreg gagne 6,19 millions de m³ et atteint 77,60% (+0,42 point). L’Oum Errbia progresse de 5,15 millions et passe à 58,76%. Le Guir-Ziz-Ghris gagne 1,97 million de m³, à 55,31% contre 54,95%. Le Draâ-Oued Noun progresse de 1,80 million, à 37,62%.

BassinCapacité normale (Mm³)Taux au 20 oct 2026Taux au 21 oct 2026Évolution (points)Volume au 20 oct (Mm³)Volume au 21 oct (Mm³)Évolution du volume (Mm³)
Sebou5.370,3376,52 %76,45 %-0,074.109,244.105,67-3,57
Oum Errbia5.003,3758,66 %58,76 %+0,102.934,742.939,89+5,15
Loukkos1.956,5574,29 %74,19 %-0,101.453,491.451,65-1,84
Bouregreg1.473,3977,18 %77,60 %+0,421.137,091.143,28+6,19
Draâ-Oued Noun1.048,1837,44 %37,62 %+0,18392,49394,29+1,80
Souss-Massa722,8347,13 %47,06 %-0,07340,64340,15-0,49
Moulouya701,4968,11 %69,90 %+1,79477,77490,37+12,60
Guir-Ziz-Ghris548,2854,95 %55,31 %+0,36301,28303,25+1,97
Tensift203,1774,45 %74,34 %-0,11151,26151,02-0,24
Total national17.027,5966,35 %66,48 %+0,1311.298,0111.319,58+21,57

À l’inverse, le Sebou perd 3,57 millions de m³ et recule à 76,45%. Le Loukkos cède 1,84 million, à 74,19%. Le Souss-Massa perd 0,49 million, à 47,06%, et le Tensift 0,24 million, à 74,34%.

Les baisses se concentrent sur quelques grands ouvrages. Al Wahda, le plus grand du pays, perd 4,18 millions de m³ et passe à 79,40%. Garde Sebou recule de 1,89 million, à 87,63%. Dar Khrofa, dans le Loukkos, perd 1,21 million, à 83,77%.

Le taux de remplissage national de 66,48% se compare à 31,80% à la même date en 2025. L’écart dépasse 34 points et les barrages contiennent aujourd’hui plus du double de ce qu’ils retenaient il y a un an.

Par Hajar Kharroubi
Le 21/10/2026 à 12h35
#Barrages#Pluies#Taux de remplissage

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