Les réserves des barrages gagnent 21 millions de m³ en 24 heures

Les retenues des barrages se caractérisent par une nouvelle progression entre le 20 et le 21 octobre. Le volume stocké passe de 11.298,01 à 11.319,58 millions de m³, soit un gain de 21,57 millions de m³. Le taux de remplissage national s’établit à 66,48%, contre 66,35% la veille. Cette hausse reste nettement inférieure à celle du 19 octobre, qui atteignait 49,42 millions de m³.

Sur les 69 ouvrages recensés, 20 ont vu leurs réserves augmenter, 33 ont reculé et 16 sont restés stables. Le barrage Mohammed V, dans le bassin de la Moulouya, réalise de loin la plus forte progression. Son volume passe de 102,19 à 113,98 millions de m³, soit 11,79 millions de gagnés en 24 heures. Son taux de remplissage grimpe de 61,95% à 69,10%, soit plus de 7 points.

Barrage Bassin Capacité normale (Mm³) Taux au 20 oct 2026 Taux au 21 oct 2026 Évolution (points) Volume au 20 oct (Mm³) Volume au 21 oct (Mm³) Évolution du volume (Mm³) Mohammed V Moulouya 164,96 61,95 % 69,10 % +7,15 102,19 113,98 +11,79 Tiddas Bouregreg 505,77 91,23 % 91,92 % +0,69 461,41 464,91 +3,50 Sidi Mohammed Ben Abdellah Bouregreg 863,42 70,92 % 71,23 % +0,31 612,32 615,03 +2,71 El Kansera Sebou 204,86 65,03 % 65,98 % +0,95 133,22 135,16 +1,94 Hassan Addakhil Guir-Ziz-Ghris 287,57 71,99 % 72,65 % +0,66 207,02 208,92 +1,90 Mansour Eddahbi Draâ-Oued Noun 445,27 48,26 % 48,67 % +0,41 214,88 216,73 +1,85 Bin El Ouidane Oum Errbia 1.273,40 80,43 % 80,56 % +0,13 1.024,19 1.025,85 +1,66 Imfout Oum Errbia 8,99 4,90 % 19,30 % +14,40 0,44 1,74 +1,30 Ahmed El Hansali Oum Errbia 697,18 78,36 % 78,53 % +0,17 546,32 547,48 +1,16 Al Massira Oum Errbia 2.649,54 40,47 % 40,50 % +0,03 1.072,23 1.072,98 +0,75 Hassan II Moulouya 353,69 59,57 % 59,72 % +0,15 210,69 211,22 +0,53 Idriss Ier Sebou 1.075,15 74,86 % 74,90 % +0,04 804,83 805,32 +0,49 Hassan Ier Oum Errbia 229,75 81,25 % 81,42 % +0,17 186,67 187,07 +0,40 Tamalout Moulouya 47,86 81,71 % 82,40 % +0,69 39,11 39,44 +0,33 Moulay Youssef Oum Errbia 128,56 73,88 % 74,03 % +0,15 94,99 95,18 +0,19 Allal El Fassi Sebou 15,68 92,65 % 93,66 % +1,01 14,52 14,68 +0,16 Yaacoub El Mansour Tensift 57,96 76,96 % 77,16 % +0,20 44,60 44,72 +0,12 Kadoussa Guir-Ziz-Ghris 224,18 40,54 % 40,58 % +0,04 90,88 90,96 +0,08 Sidi Chahed Sebou 154,02 60,96 % 61,00 % +0,04 93,88 93,95 +0,07 Tamesna Bouregreg 51,60 79,61 % 79,72 % +0,11 41,08 41,14 +0,06

Viennent ensuite Tiddas (+3,50 millions de m³, à 91,92%) et Sidi Mohammed Ben Abdellah (+2,71 millions, à 71,23%), tous deux dans le bassin du Bouregreg. El Kansera, dans le Sebou, gagne 1,94 million de m³ et atteint 65,98%.

Dans le Guir-Ziz-Ghris, Hassan Addakhil gagne 1,90 million de m³ et passe de 71,99% à 72,65%. Le bassin avait connu de forts débits à Errachidia ces derniers jours. Dans le Draâ-Oued Noun, Mansour Eddahbi progresse de 1,85 million de m³ (48,67%).

Lire aussi : Stations de dessalement, barrages, transferts d’eau... ce que prévoit le programme gouvernemental

Dans le bassin de l’Oum Errbia, plusieurs ouvrages progressent: Bin El Ouidane (+1,66 million, 80,56%), Ahmed El Hansali (+1,16 million, 78,53%), Al Massira (+0,75 million, 40,50%) et Hassan Ier (+0,40 million, 81,42%). Le petit barrage d’Imfout passe de 4,90% à 19,30%, avec 1,30 million de m³ de plus.

Cinq bassins en hausse, quatre en baisse

Par bassin, la Moulouya enregistre la plus forte progression: 12,60 millions de m³ de plus, soit un taux de 69,90% contre 68,11%. Presque tout vient de Mohammed V.

Le barrage Mohammed V. (M.Chellay/Le360). محمد الشلاي

Le Bouregreg gagne 6,19 millions de m³ et atteint 77,60% (+0,42 point). L’Oum Errbia progresse de 5,15 millions et passe à 58,76%. Le Guir-Ziz-Ghris gagne 1,97 million de m³, à 55,31% contre 54,95%. Le Draâ-Oued Noun progresse de 1,80 million, à 37,62%.

Bassin Capacité normale (Mm³) Taux au 20 oct 2026 Taux au 21 oct 2026 Évolution (points) Volume au 20 oct (Mm³) Volume au 21 oct (Mm³) Évolution du volume (Mm³) Sebou 5.370,33 76,52 % 76,45 % -0,07 4.109,24 4.105,67 -3,57 Oum Errbia 5.003,37 58,66 % 58,76 % +0,10 2.934,74 2.939,89 +5,15 Loukkos 1.956,55 74,29 % 74,19 % -0,10 1.453,49 1.451,65 -1,84 Bouregreg 1.473,39 77,18 % 77,60 % +0,42 1.137,09 1.143,28 +6,19 Draâ-Oued Noun 1.048,18 37,44 % 37,62 % +0,18 392,49 394,29 +1,80 Souss-Massa 722,83 47,13 % 47,06 % -0,07 340,64 340,15 -0,49 Moulouya 701,49 68,11 % 69,90 % +1,79 477,77 490,37 +12,60 Guir-Ziz-Ghris 548,28 54,95 % 55,31 % +0,36 301,28 303,25 +1,97 Tensift 203,17 74,45 % 74,34 % -0,11 151,26 151,02 -0,24 Total national 17.027,59 66,35 % 66,48 % +0,13 11.298,01 11.319,58 +21,57

À l’inverse, le Sebou perd 3,57 millions de m³ et recule à 76,45%. Le Loukkos cède 1,84 million, à 74,19%. Le Souss-Massa perd 0,49 million, à 47,06%, et le Tensift 0,24 million, à 74,34%.

Les baisses se concentrent sur quelques grands ouvrages. Al Wahda, le plus grand du pays, perd 4,18 millions de m³ et passe à 79,40%. Garde Sebou recule de 1,89 million, à 87,63%. Dar Khrofa, dans le Loukkos, perd 1,21 million, à 83,77%.

Le taux de remplissage national de 66,48% se compare à 31,80% à la même date en 2025. L’écart dépasse 34 points et les barrages contiennent aujourd’hui plus du double de ce qu’ils retenaient il y a un an.