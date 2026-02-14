Les eaux du barrage Sidi Mohamed Ben Abdellah submergent les plaines de Sehoul

De larges étendues d’eau sont visibles depuis la route principale de Sehoul, illustrant la puissance des lâchers effectués par le barrage, dont le taux de remplissage a atteint 100% depuis plusieurs semaines. «Ces eaux venant du Bouregreg constituent le surplus du volume de la retenue», affirme Jilali, un agriculteur de la région, en montrant du doigt le vaste lac formé par le déversement des eaux.

Jilali remercie Dieu d’avoir arrosé la région de pluies abondantes, non enregistrées depuis plus de dix ans. Il salue également le retour du soleil et de la chaleur, qui permettront au bétail de brouter dans les pâturages. «Le prix du fourrage et des aliments est actuellement élevé, sachant que la tonne oscille entre 300 et 400 dirhams», précise-t-il.

La commune rurale de Sehoul est située dans la préfecture de Salé, au sein de la région Rabat-Salé-Kénitra. Elle se caractérise par un paysage de plateaux et de plaines traversé par plusieurs oueds, notamment l’oued Grou et le Bouregreg, et compte environ 19.700 habitants.