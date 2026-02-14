Société

Les eaux du barrage Sidi Mohamed Ben Abdellah submergent les plaines de Sehoul

Les eaux du barrage Sidi Mohamed Ben Abdellah inondant les plaines de Sehoul. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 14/02/2026 à 19h44

VidéoUne partie des eaux du barrage Sidi Mohamed Ben Abdellah, à Rabat, a submergé de vastes superficies de la commune de Sehoul. Les cultivateurs de la région saluent néanmoins les récentes et abondantes précipitations qui se sont abattues dans les environs de la capitale.

De larges étendues d’eau sont visibles depuis la route principale de Sehoul, illustrant la puissance des lâchers effectués par le barrage, dont le taux de remplissage a atteint 100% depuis plusieurs semaines. «Ces eaux venant du Bouregreg constituent le surplus du volume de la retenue», affirme Jilali, un agriculteur de la région, en montrant du doigt le vaste lac formé par le déversement des eaux.

Jilali remercie Dieu d’avoir arrosé la région de pluies abondantes, non enregistrées depuis plus de dix ans. Il salue également le retour du soleil et de la chaleur, qui permettront au bétail de brouter dans les pâturages. «Le prix du fourrage et des aliments est actuellement élevé, sachant que la tonne oscille entre 300 et 400 dirhams», précise-t-il.

La commune rurale de Sehoul est située dans la préfecture de Salé, au sein de la région Rabat-Salé-Kénitra. Elle se caractérise par un paysage de plateaux et de plaines traversé par plusieurs oueds, notamment l’oued Grou et le Bouregreg, et compte environ 19.700 habitants.

LEs contenus liés

Société

Intempéries: les environs de Meknès inondés par les crues de l'oued Rdom

Société

Avis d'expert: Ksar El Kébir, Sidi Slimane, Sidi Kacem... Tout ce qu'il faut savoir sur les crues qui sévissent au Maroc

Société

Province de Sidi Kacem: état des lieux après les crues de l'oued Sebou

Société

Debunk. Alerte contre des vidéos IA circulant sur les crues de Ksar El Kébir

