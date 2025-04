Les adolescents accusés de jets de pierres et d’œufs sur l’autoroute de Casablanca ont quitté la prison d’Oukacha

C’est la fin d’une affaire qui aura tenu en haleine l’opinion publique marocaine depuis le 19 février, date à laquelle des adolescents scolarisés à l’école américaine de Californie, à Casablanca, ont été interpellés par la police du district de sûreté d’Ain Chock, suite à des plaintes d’usagers de la route ayant essuyé des jets de pierres et d’œufs sur l’autoroute.

Incarcérés depuis à la prison d’Oukacha à Casablanca, malgré les demandes de libération provisoire émises par la défense, leur audience avait été reportée à deux reprises. Après un premier report au 13 mars, la chambre criminelle de la Cour d’appel de Casablanca avait fixé une nouvelle audience au 27 mars, en raison de l’absence de certains avocats de la défense, résidant en dehors de Casablanca, et n’ayant pas pu faire le déplacement en raison des intempéries.

Jeudi 17 avril, les témoignages des adolescents ont été entendus. Conformément à leur ligne de défense, laquelle soulignait que l’affaire était exempte de préjudice, car aucun dommage humain ou matériel n’a été enregistré, ceux-ci ont clamé leur innocence et nié en bloc les accusations portées à leur encontre, à savoir obstruction de la circulation, harcèlement des usagers de la route et jets de substance sur des voitures.

Selon leur version des faits, il ne s’agissait pas de lancer des pierres sur des véhicules dans le but de les endommager, mais d’un simple jeu entre eux qui n’aurait pas eu lieu sur la voie publique. Les avocats des accusés ont par ailleurs fait valoir des contradictions entre les déclarations des victimes et des témoins et les déclarations du procureur adjoint.

Il n’en demeure pas moins, soulignent des médias locaux, que les accusés ont avoué les faits qui leur étaient reprochés selon les procès-verbaux de la police judiciaire. Cependant, le procureur adjoint de Casablanca a révélé que la police a saisi des œufs dans leur véhicule, soulignant que lancer des œufs sur des voitures peut être plus dangereux que des pierres.

À l’issue de cette audience, la chambre criminelle de la cour d’appel de Casablanca a prononcé jeudi soir une peine de deux mois de prison ferme, déjà purgée, et dix mois avec sursis, à l’encontre des quatre mis en cause. Les adolescents ont pu quitter le jour même la prison d’Oukacha à Casablanca.