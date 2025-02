Casablanca: des adolescents interpellés pour avoir jeté des œufs sur l’autoroute

Les faits se sont produits il y a quelques jours, à Casablanca. Vers 3 heures du matin, des adolescents scolarisés à la Casablanca American School ont jeté des œufs et des pierres sur des automobilistes.

Interpellés par les forces de l’ordre, les adolescents, parmi lesquels quatre mineurs et trois adolescents ayant un peu plus de 18 ans et scolarisés en classe de terminale, ont été placés en détention provisoire à la prison d’Oukacha le 21 février 2025, après avoir comparu devant le procureur du Roi devant la cour d’appel de Casablanca.

L’affaire a été présentée le 27 février à la chambre criminelle près la Cour d’appel de Casablanca, laquelle a renvoyé au 13 mars l’audience, à la demande de la défense, qui a demandé la libération conditionnelle des accusés. En effet, ceux-ci sont pour l’heure toujours présumés innocents et, insiste la défense dans une interview accordée à un média national, ne représentent pas un danger pour la société. Selon la défense, ils étaient en train de jouer au moment des faits et leurs actions n’avaient en aucun cas pour objectif de nuire à autrui.

Si la ligne de défense s’appuie aussi sur le fait que les accusés n’ont pas de casier judiciaire, ni de passé criminel, pour l’heure, la justice n’a pas encore rendu son verdict dans cette affaire.

On ne peut que déplorer l’inconscience dont ont fait preuve ces adolescents, qui fort heureusement n’ont fait aucune victime, et dont les parents et les familles proches sont profondément accablés, nous a confié une source proche.