Adolescents accusés de jets d’œufs sur l’autoroute de Casablanca: nouveau report de l’audience en raison de la météo

Après un premier report au 13 mars, la chambre criminelle de la Cour d’appel de Casablanca a fixé la nouvelle date de l’audience au 27 mars, en raison de l’absence de certains avocats de la défense, résidant en dehors de Casablanca, et n’ayant pas pu faire le déplacement en raison des intempéries.

Lors de son plaidoyer, la défense a renouvelé sa demande de libération provisoire des jeunes accusés, laquelle avait été refusée une première fois, en rappelant que toutes les garanties juridiques, sociales et économiques nécessaires à leur libération étaient réunies. Les avocats de la défense présents ce 13 mars ont également soutenu que les maintenir en détention provisoire les priverait de leur droit à l’éducation et mettrait en péril leur avenir, la plupart d’entre eux, scolarisés dans des établissements privés dont l’école américaine de Californie, à Casablanca, étant sur le point de passer leur baccalauréat. Et de souligner enfin que l’affaire était exempte de tout préjudice, car aucun dommage humain ou matériel n’a été enregistré, ce qui justifierait que les accusés soient poursuivis en état de liberté.

Mais d’après certaines sources médiatiques, le tribunal aurait refusé cette demande et maintiendrait les sept accusés en détention provisoire à la prison de Oukacha, à Aïn Sbaâ.

Pour rappel, les sept adolescents ont été interpellés alors qu’ils se trouvaient à bord d’un 4x4, le 19 février, par la police du district de sûreté d’Ain Chock, après des plaintes d’usagers de la route ayant essuyé des jets de pierres et d’œufs sur l’autoroute.