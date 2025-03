Plus de 70 ans de prison distribués dans une affaire de drogue impliquant 31 gendarmes

La Chambre pénale de première instance de la Cour d’appel de Casablanca a rendu, mardi 11 mars, après un procès marathonien, son jugement dans une affaire de drogue à Beni Mellal.

L’affaire avait défrayé la chronique et implique 36 personnes, dont un baron de la drogue, 31 gendarmes de différents grades relevant notamment du commandement régional de Béni Mellal, en plus d’intermédiaires et de fonctionnaires, parmi lesquels un policier, relaie le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition de ce jeudi 13 mars.

Ainsi, poursuit le quotidien, la Cour a prononcé, dans la soirée du mardi, ses jugements, en première instance, qui ont totalisé environ 70 ans de prison, répartis entre les 36 accusés, poursuivis pour «trafic de drogue, complicité et corruption».

Al Ahdath Al Maghribia précise que la Cour a condamné le principal accusé, un baron de la drogue, à six ans de prison ferme, assortis du versement d’une amende de 500.000 dirhams.

Quatre de ses complices, impliqués dans le trafic de drogue et l’intermédiation, ont été condamnés à cinq ans de prison ferme chacun, avec une amende de 400.000 dirhams pour chacun d’eux.

Un fonctionnaire de police a été condamné à une peine de 20 mois de prison ferme et à une amende de 150.000 dirhams.

Quant à un ancien gendarme, poursuivi en état de liberté pour avoir agi comme intermédiaire, il a été condamné, par contumace, à deux ans de prison ferme, et à une amende de 20.000 dirhams.

Les autres jugements concernent 31 gendarmes, avec des peines variant entre trois ans de prison ferme et une amende de 100.000 dirhams pour un gendarme, et deux ans de prison ferme et du versement d’une amende de 20.000 dirhams pour cinq gendarmes, tandis que le tribunal a condamné cinq autres éléments de la Gendarmerie royale à une peine déjà purgée depuis leur arrestation, assortie d’une amende de 10.000 dirhams.

Enfin, 20 autres gendarmes ont été condamnés à une peine allant jusqu’à 20 mois de prison ferme, et au versement d’une amende de 15.000 dirhams chacun.

Cette affaire, rappelle le quotidien, remonte à environ deux ans, lorsqu’un baron de la drogue a déclenché un scandale retentissant, entraînant dans son sillage 31 gendarmes, un policier et quatre intermédiaires, accusés d’avoir reçu des pots-de-vin de sa part, en échange de leur silence sur ses activités illégales liées au trafic de drogue et de comprimés psychotropes à Beni Mellal et dans les villes voisines.

L’arrestation des gendarmes accusés, relevant du commandement régional de Beni Mellal et d’autres zones environnantes, est intervenue à la suite d’informations sécuritaires faisant état «d’actes de collusion, de divulgation de secrets professionnels et de corruption avec un trafiquant de drogue de la région de Beni Mellal».

Ce dernier menait ses activités, illégales, en toute impunité et depuis une longue période, malgré de nombreux mandats de recherche émis à son encontre par les services de sécurité et de la Gendarmerie royale à l’échelle nationale, et plus particulièrement dans la région de Beni Mellal.

Ce n’est que suite à l’intervention du procureur général du Roi près la Cour d’appel de Beni Mellal, qui a mobilisé tous les dispositifs sécuritaires de la région pour l’arrêter, que l’affaire a éclaté.

Immédiatement après son arrestation, le trafiquant a révélé l’identité de tous ceux qui avaient collaboré avec lui pendant des années, notamment 31 gendarmes.

Suite à quoi, le commandement général de la Gendarmerie royale a réagi, avec rigueur, dans le cadre des efforts menés pour assainir le corps de la gendarmerie, en prenant des mesures immédiates de suspension et de relèvement de leurs missions, en parallèle du processus judiciaire, à l’encontre de tous les accusés.