Dilapidation de fonds publics: un parlementaire du PI condamné à deux ans de prison

Le député du PI Mohamed El Hafid, poursuivi en état de liberté pour des accusations de dilapidation et de détournement de fonds publics, devra passer quelques mois dans une cellule de prison.

Des sources informées, citées par Al Akhbar dans son édition de ce mercredi 12 mars, ont en effet indiqué que la Chambre criminelle de première instance en charge des crimes financiers auprès de la Cour d’appel de Rabat a tranché, tard dans la soirée du lundi 10 mars 2025, dans cette affaire judiciaire impliquant ce député. Il a écopé de deux ans de prison, dont une année ferme.

Le quotidien rappelle que ce scandale financier avait éclaté à la suite d’une plainte déposée par le président actuel du Conseil communal de Sidi Kacem, qui avait accusé son prédécesseur, Mohamed El Hafid, d’avoir commis de graves infractions.

Après plusieurs mois d’enquête et de procès, la justice a finalement condamné l’ancien président de la commune de Sidi Kacem à deux ans de prison, dont une année ferme et une année avec sursis.

Le verdict inclut également le versement d’une amende de 10.000 dirhams ainsi qu’un dédommagement de près de 2 millions de dirhams, au profit de la partie civile, représentée par la commune urbaine de Sidi Kacem.

La publication précise, par ailleurs, que lors de l’audience d’hier soir, le tribunal a accordé au prévenu, en présence de sa défense, une dernière opportunité de s’exprimer.

Le président actuel du conseil communal, auteur de la plainte, a également été entendu une nouvelle fois avant que le tribunal ne prononce la sentence.

Al Akhbar explique que le tribunal a poursuivi Mohamed El Hafid en sa qualité d’ancien président de la commune de Sidi Kacem pour la période allant de 2015 à 2021, pour de graves accusations de dilapidation de fonds publics et de mauvaise gestion financière de la commune.

Ces accusations ont été révélées la première fois par une plainte déposée le 18 octobre dernier, accusant le parlementaire du PI d’avoir dilapidé environ 110 millions de dirhams de fonds publics.

Le quotidien ajoute que l’actuel président de la commune de Sidi Kacem avait auparavant adressé une plainte au ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, accusant Mohamed El Hafid de nombreuses irrégularités et d’avoir détourné des milliards de dirhams de fonds publics de la commune.

La plainte a également révélé des dysfonctionnements financiers, dont l’absence de recouvrement des recettes et impôts communaux.

La liste des accusations ne s’est pas arrêtée là, puisqu’elle inclut également la négligence et la mauvaise foi dans le recouvrement des taxes sur les terrains non bâtis, ainsi que des droits d’entrée aux marchés et des loyers des locaux commerciaux destinés aux activités professionnelles.

La plainte évoque aussi, indique le quotidien, de nombreuses irrégularités budgétaires, notamment dans les dépenses allouées au budget de fonctionnement de l’année 2021.

Cela inclut le non-paiement par l’entreprise chargée de la gestion des déchets de certaines obligations liées aux dépenses obligatoires, ainsi que des droits dus à certains employés, dans le cadre de régularisations administratives.