Détournement de fonds publics: un ex-président communal rattrapé par la justice

Un ancien président de la commune de Saïdia, élu sous les couleurs du Rassemblement national des indépendants (RNI), et son premier adjoint, un élu de la Fédération de la gauche démocratique (FGD), ont été condamnés à un an de prison ferme et à une amende de 20 000 dirhams pour dilapidation de fonds publics, rapporte le quotidien Assabah dans son édition du mercredi 5 mars.

Ces deux condamnés ont toutefois récupéré la caution déposée en contrepartie de leur jugement en état de liberté, déduction faite des 20 000 DH d’amende. Quatre autres complices, jugés dans la même affaire, ont écopé d’un an de prison avec sursis et ont ainsi récupéré la totalité de leur caution après avoir été blanchis de graves chefs d’accusation, dont la falsification de documents officiels, la participation à la dilapidation de fonds publics et l’édification d’un complexe immobilier sur des terrains non dédiés.

Par ailleurs, la commune de Saïdia, représentée par son président actuel et constituée partie civile dans ce dossier, a été déboutée de sa demande de dédommagement de 200 000 DH.

Assabah rappelle que cette affaire a éclaté après la démission de l’ancienne présidente de la commune de Saïdia, qui avait succédé à l’élu condamné. Avant de quitter ses fonctions après seulement quelques mois d’exercice, elle avait dénoncé la gestion de son prédécesseur en déposant une plainte auprès de la justice.

Le juge d’instruction près le tribunal de Fès a ainsi auditionné plusieurs membres du Conseil communal de Saïdia afin de confirmer le contenu de cette plainte contre l’ancien président du Conseil. Ce dernier n’est d’ailleurs pas un inconnu de la juridiction de Fès, qui avait déjà ordonné la saisie de ses biens mobiliers et immobiliers, ainsi que de ses comptes bancaires, dans une autre affaire liée, cette fois, au blanchiment de fonds publics détournés.