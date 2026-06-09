Laâyoune: les préparatifs estivaux battent leur plein à Foum El Oued pour accueillir les vacanciers

À l’approche des grandes vacances, l’effervescence est déjà palpable sur le front de mer de Foum El Oued. Sur cette plage réputée pour son vaste littoral et ses paysages désertiques bordant l’océan Atlantique, les équipes communales s’activent pour finaliser les derniers préparatifs avant l’arrivée massive des estivants.

La mobilisation a été engagée de manière anticipée, dès le mois d’avril. Sur le terrain, les interventions se multiplient: nettoyage quotidien de la plage, entretien des espaces publics, réfection des équipements, remise en peinture des trottoirs et des infrastructures, sans oublier le renouvellement de la signalisation routière afin de fluidifier et de sécuriser la circulation aux abords du site.

«Les préparatifs de la saison estivale ont démarré très tôt cette année afin de garantir les meilleures conditions d’accueil aux visiteurs», déclare Slimane Hebbadi, directeur de la plage de Foum El Oued. «Les équipes de propreté interviennent quotidiennement, tandis que les services techniques poursuivent les travaux de maintenance, de rénovation et de mise à niveau des différents équipements», ajoute-t-il.

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Parmi les visiteurs rencontrés sur place figure Claude, un touriste français venu profiter du calme de la côte atlantique. Séduit par l’ambiance qui règne sur les lieux, il salue les efforts déployés pour préparer la saison. «Je suis impressionné par la propreté de la plage et par les aménagements en cours. Les décorations et les couleurs estivales apportent encore plus de charme à cet endroit exceptionnel», déclare-t-il. «Le sable est remarquablement propre et agréable. Cela donne envie de longues promenades le long du littoral, surtout dans un environnement aussi préservé», partage-t-il.

Un peu plus loin, un groupe d’élèves en excursion scolaire profite également de cette journée en bord de mer. Les jeunes visiteurs se disent satisfaits du rythme des travaux engagés par les services communaux et soulignent l’importance des équipements mis à la disposition du public. «Les installations sportives, touristiques et les différents services nous permettent de passer des moments agréables dans de bonnes conditions», expliquent-ils. «Chaque année, cette plage constitue l’un des principaux lieux de détente pour les habitants de Laâyoune», concluent-ils.

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Au-delà des préparatifs saisonniers, Foum El Oued continue de consolider sa réputation à l’échelle nationale et internationale. La plage a obtenu cette année encore le prestigieux label Pavillon Bleu, décroché pour la 18e année consécutive depuis 2008 dans le cadre du programme «Plages Propres», piloté par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, présidée par la princesse Lalla Hasnaa.

Cette distinction récompense aussi bien la qualité environnementale du site que les efforts déployés en matière de gestion et d’accueil. Avec ses sept kilomètres de plage et sa corniche aménagée sur trois kilomètres, Foum El Oued dispose d’une importante capacité d’accueil. Celle-ci passe d’environ 10.000 visiteurs lors des journées ordinaires à près de 20.000 estivants pendant les week-ends et les périodes de forte chaleur.