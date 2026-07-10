Société

La Société nationale des autoroutes du Maroc annonce la mise en service de la nouvelle bretelle de sortie «Harhoura Centre» via la route El Fellah

Aperçu des travaux de construction sur la bretelle de sortie Harhoura Centre, dont la mise en service est effective ce vendredi 10 juillet 2026. (Y.Maanan/Le360)

La Société nationale des autoroutes du Maroc met en service, ce vendredi 10 juillet 2026, la nouvelle bretelle de sortie «Harhoura Centre» via la route El Fellah. Ce nouvel aménagement offre une alternative directe pour les usagers en provenance de Rabat, visant à fluidifier l’accès à Harhoura et à désengorger l’échangeur actuel de Témara.

Par La Rédaction
Le 10/07/2026 à 16h45

La Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM) annonce la mise en service de la nouvelle bretelle «Harhoura Centre», via la route El Fellah, destinée aux usagers en provenance de Rabat et à destination du centre de Harhoura, et ce, à compter de vendredi 10 juillet 2026.

Située entre les échangeurs de Témara et de Aïn Atiq, dans le sens Rabat-Casablanca, cette nouvelle sortie autoroutière dessert directement le centre de Harhoura via la route El Fellah.

D’un linéaire d’environ un kilomètre, cette nouvelle bretelle offrira un accès supplémentaire vers Harhoura, et contribuera à réduire la pression sur l’échangeur actuel de Témara, particulièrement sollicité pendant les heures de pointe.

Lire aussi : Images exclusives. Harhoura: une nouvelle bretelle autoroutière pour désengorger le trafic vers Témara Plage

Elle permettra également de fluidifier les déplacements en provenance de Rabat et à destination de Témara et Harhoura, tout en renforçant la sécurité grâce à une meilleure séparation des flux à destination de Temara/Harhoura nord et Harhoura centre.

Inscrite dans le cadre d’une convention portant sur la réalisation d’ouvrages d’art et le réaménagement de l’axe autoroutier Rabat-Skhirat, cette infrastructure a pour objectif d’accompagner le développement urbain et économique de la région, tout en améliorant les conditions de circulation et la desserte des zones concernées.

Par La Rédaction
Le 10/07/2026 à 16h45
#Maroc#ADM#Route#réaménagement de la ville#Témara#Harhoura

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