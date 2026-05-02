Société

Images exclusives. Harhoura: une nouvelle bretelle autoroutière pour désengorger le trafic vers Témara Plage

Une nouvelle bretelle de sortie autoroutière est en cours de réalisation entre Témara et Aïn Atiq. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 02/05/2026 à 17h30

VidéoFace à une pression croissante sur le réseau routier de Harhoura et de Témara, une nouvelle bretelle de sortie autoroutière est en cours de réalisation entre Témara et Aïn Atiq. Porté notamment par Autoroutes du Maroc, cet aménagement vise à fluidifier les flux de circulation vers les zones côtières, particulièrement en période de forte affluence.

Les riverains de Harhoura devraient prochainement bénéficier d’un net allègement de la congestion routière. Afin de fluidifier la circulation sur cet axe particulièrement sollicité, une nouvelle bretelle de sortie autoroutière, dite «Le Rivage», est actuellement en cours de réalisation entre les échangeurs de Témara et Aïn Atiq.

Selon les constats effectués sur le terrain, les travaux avancent à un rythme soutenu, avec pour objectif de désengorger l’unique accès reliant l’autoroute aux zones urbanisées de Témara Plage, Harhoura, la commune de Témara, les Sables d’Or et le secteur du Rivage. Cet aménagement structurant vise à améliorer la gestion des flux de circulation, particulièrement en période estivale marquée par une forte affluence.

La future infrastructure prend naissance au niveau de la route du Fellah pour rejoindre directement la zone du Rivage, offrant ainsi une alternative de sortie aux usagers. Conçue comme une voie de délestage, elle permettra de réduire la pression sur le réseau existant, bien que sans possibilité, à ce stade, de réintégrer l’autoroute en direction de Casablanca via une bretelle d’accès.

Ce projet est porté notamment par Autoroutes du Maroc, dans le cadre de ses efforts d’adaptation du réseau aux dynamiques d’urbanisation et à l’augmentation du trafic.

Sur place, les habitants expriment leur satisfaction face à la concrétisation de cet aménagement attendu depuis plusieurs années. «Avec l’expansion urbaine et l’attractivité touristique de la zone, notamment en été, cet ouvrage arrive à point nommé pour fluidifier une circulation devenue particulièrement dense», témoigne Ahmed, résident du quartier Le Rivage.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 02/05/2026 à 17h30
#harhoura#Infrastructures#Témara#autoroute#circulation routière

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