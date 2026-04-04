Autoroute Nador-Guercif: le troisième tronçon réalisé à plus de 80%

La réalisation de l’autoroute reliant Nador à Guercif progresse à un rythme soutenu. En effet, un des tronçons clés de ce chantier a atteint sa phase finale, alors qu’une autre tranche entre en phase de réalisation, marquant une étape décisive dans l’avancement global du projet.

Ainsi, le taux de réalisation du troisième tronçon, situé entre la route nationale n°2 et la route nationale n°16, s’étendant sur 27 kilomètres, a dépassé les 80% de taux de réalisation, selon Ilyas El Mouden, représentant du maître d’ouvrage délégué pour la Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM).

Il souligne, dans une déclaration pour Le360, que ce chantier est entièrement mené par des compétences marocaines, impliquant entreprises, bureaux d’études, laboratoires et équipes de contrôle, «illustrant la montée en puissance de l’expertise nationale dans les grands projets d’infrastructure».

Le responsable met en avant la complexité technique de ce tronçon, qui comprend plusieurs ouvrages d’art, dont trois structures majeures permettant le franchissement des oueds, ainsi que 19 ouvrages supplémentaires, entre passages supérieurs et inférieurs.

Les travaux sur ce segment comprennent également des aménagements structurants, notamment un important échangeur au niveau de la province de Driouch et une gare de péage en fin de parcours.

Les travaux de l'autoroute Guercif-Nador avancent à grands pas. (M.Chellay/Le360)

Notre interlocuteur relève que près de 6 millions de mètres cubes de déblais ont été réalisés, 5 millions de mètres cubes de remblais et 370.000 tonnes de couches d’enrobés.

S’agissant du deuxième tronçon, long de 40 kilomètres, il est entré en phase de construction depuis janvier dernier, après l’achèvement des procédures d’appel d’offres. Sa livraison est prévue à l’horizon 2028, selon le calendrier établi.

Lire aussi : Autoroute Guercif-Nador: le troisième tronçon du projet à moitié terminé

Concernant le premier tronçon, qui s’étend sur 36 kilomètres entre le point de connexion avec l’autoroute Fès-Oujda et l’axe Guercif-Nador, Ilyas El Mouden révèle que les procédures administratives liées aux appels d’offres ont été finalisées. Le démarrage effectif des travaux reste toutefois tributaire de l’approbation finale du bailleur de fonds, en l’occurrence la Banque africaine de développement.

Le coût global de ce projet autoroutier est estimé à 7,8 milliards de dirhams, dont près de 2 milliards consacrés pour le troisième tronçon reliant le port de Nador à la province de Driouch.