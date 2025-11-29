À la découverte de la nouvelle autoroute Tit Mellil-Berrechid, désormais ouverte à la circulation

La nouvelle autoroute Tit Mellil-Berrechid est entrée en service le jeudi 27 novembre 2025. (S.Belghiti/Le360)

La Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM) a mis en service, jeudi 27 novembre 2025, la nouvelle autoroute Tit Mellil-Berrechid.

Long de 30 km, ce tronçon relie directement l’autoroute de contournement de Casablanca (A1), au niveau de l’échangeur de Tit Mellil, à l’autoroute Casablanca-Marrakech (A3) et à l’autoroute Berrechid-Béni Mellal (A4) au niveau de l’échangeur de Berrechid, explique Cherki Eddahri, chargé des travaux au sein d’ADM Projet, filiale d’expertise technique de l’ADM.

Un axe conçu pour désengorger Casablanca

Avec un trafic initial estimé à 20.000 véhicules par jour, cette infrastructure stratégique contribuera à renforcer la sécurité et la fluidité des déplacements autour de la métropole, tout en réduisant la distance et la durée des trajets pour les usagers venant du nord et de l’est et se dirigeant vers le centre et le sud du Royaume.

En offrant un itinéraire alternatif vers l’aéroport Mohammed V, cette nouvelle autoroute allègera significativement la pression sur le tronçon Casablanca-aéroport, qui enregistre près de 75.000 véhicules quotidiennement.

Le projet se distingue par la construction de deux échangeurs majeurs. Le premier se situe sur la route régionale 315 (connue sous le nom de Route de Mediouna) et reliera directement l’autoroute aux communes environnantes. Le second, implanté sur la route nationale n°9, servira principalement l’aéroport Mohammed V et la ville de Deroua.

À cela s’ajoute la réalisation de quatre ponts traversant les oueds Zrerif, El Fayda et El Himer, ainsi que 24 ouvrages de rétablissement destinés à reconnecter les voies coupées par le tracé autoroutier.

La nouvelle autoroute Tit Mellil-Berrechid est entrée en service. (S.Belghiti/Le360)

Conçu selon les standards internationaux les plus récents, l’axe Tit Mellil-Berrechid devient la première autoroute marocaine pensée dès l’origine avec trois voies par sens, rappelle Cherki Eddahri. Le projet intègre également des dispositifs de protection innovants, installés pour la première fois au Maroc, afin de renforcer la sécurité en cas de sortie de voie.

Un chantier piloté par des compétences marocaines

Lancé en septembre 2023, ce chantier d’envergure — d’un coût de 2,5 milliards de dirhams — a été attribué à quatre entreprises marocaines spécialisées dans le BTP. Elles ont pris en charge les quatre lots du tronçon, sous la supervision rapprochée d’ADM, fortement mobilisée dans le pilotage et le suivi des travaux.

Fait notable: le délai initialement arrêté a été raccourci d’environ cinq mois, souligne Cherki Eddahri, signe de l’efficacité opérationnelle et de la bonne coordination des équipes mobilisées.