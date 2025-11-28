Mise en service de la nouvelle autoroute Tit Mellil–Berrechid

Aperçu des travaux de construction de la nouvelle autoroute Tit Mellil-Berrechid. (K. Essalak / Le360)

La Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM) a officiellement mis en service, ce jeudi 27 novembre 2025, la nouvelle autoroute Tit Mellil–Berrechid. Longue de 30 km et réalisée pour un coût de 2,5 milliards de dirhams, cette infrastructure nouvelle génération promet de transformer la mobilité dans le Grand Casablanca et de renforcer la fluidité du trafic à l’échelle nationale.

La nouvelle autoroute, baptisée A31, assure une connexion directe entre l’autoroute de contournement de Casablanca (A1) au niveau de Tit Mellil et les axes Casablanca–Marrakech (A3) et Berrechid–Beni Mellal (A4) au niveau du nœud stratégique de Berrechid.

Avec un trafic initial estimé à 20.000 véhicules par jour, cette liaison permettra de désengorger plusieurs sections fortement sollicitées du réseau autoroutier, tout en optimisant les trajets des usagers en provenance du Nord et de l’Est et à destination du Sud et du centre du Royaume.

L’une des principales retombées de cette mise en service concerne l’aéroport international Mohammed V. Grâce à cette nouvelle desserte, l’autoroute Casablanca–Aéroport Mohammed V, enregistrant actuellement plus de 75.000 véhicules par jour, devrait connaître un allégement significatif de son trafic.

Un projet d’envergure porté par des compétences 100% marocaines

Livrée dans des délais optimisés, l’autoroute Tit Mellil–Berrechid repose sur des standards de conception modernes et intègre plusieurs infrastructures majeures, dont: deux échangeurs stratégiques, l’un sur la route régionale 315 (route de Médiouna), facilitant la connexion avec les communes avoisinantes; l’autre sur la route nationale n°9 (RN9), dédié notamment à la desserte de l’aéroport Mohammed V et de la ville de Deroua.

L’autoroute intègre également quatre viaducs construits pour franchir les oueds Zririf, El Fayda et El Himer et vingt-quatre ouvrages de rétablissement, assurant la continuité des voies locales et des circulations agricoles.

ADM souligne que cette infrastructure a été conçue et réalisée entièrement par des compétences marocaines, témoignant du savoir-faire national dans la réalisation de projets autoroutiers de grande envergure.

Les travaux de construction de l'autoroute Tit Mellil-Berrechid ont atteint un taux d'avancement de 50%. (K.Essalak/Le360)