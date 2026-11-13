Intempéries dans le Nord: les équipes d’intervention à pied d’œuvre après les fortes pluies

Les équipes de la SRM mobilisées pour rétablir le courant et évacuer les eaux pluviales des chaussées dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma.

À Tanger, Tétouan, Chefchaouen et Larache, les équipes de la Société régionale multiservices (SRM) sont intervenues sur les axes routiers où les eaux pluviales s’étaient accumulées. Les fortes précipitations ont saturé les réseaux d’évacuation, tandis que des pierres et des déchets ont obstrué certaines conduites. Les agents ont débouché les canalisations dans douze rues de la région et pompé les eaux stagnantes pour rétablir la circulation.

Des opérations de curage des avaloirs ont également été menées dans plusieurs lotissements, notamment à Al Aouama, à Tanger, et dans le secteur de Riyad Tétouan. Pour ces interventions, la SRM a mobilisé 25 pompes mobiles, neuf pompes submersibles et treize camions-grues, entre autres équipements. Dès la diffusion des bulletins d’alerte de la Direction générale de la météorologie, elle avait placé l’ensemble de ses directions provinciales en état d’alerte.

Intempéries dans le Nord: les équipes mobilisées pour rétablir le courant et dégager les rues. DR

Le courant rétabli dans un douar près de Chefchaouen

Des défaillances de transformateurs ont été signalées à Chefchaouen, à Al Hoceïma et aux abords de Bab Berred. Les équipes d’intervention ont gagné les secteurs touchés à bord de véhicules tout-terrain pour remettre en état les équipements endommagés, notamment les supports de lignes électriques.

Au douar de Tahaoucha, dans la commune de Bni Ahmed Gharbia, près de Chefchaouen, les habitants ont été entièrement privés d’électricité après l’incendie du générateur principal. Le courant a été rétabli à la suite d’une intervention d’urgence menée en coordination avec les autorités locales.

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Des cellules techniques ont été mises en place pour suivre les réclamations et intervenir en cas de nouvelles pannes sur les réseaux d’eau et d’électricité. Sous la supervision du wali de la région, Younes Tazi, les comités de veille restent mobilisés dans les préfectures et provinces du Nord.