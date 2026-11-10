Agadir: les pluies révèlent les malfaçons de Souk El Had, rénové pour 180 millions de dirhams

Quelques averses ont suffi. Les précipitations qui se sont abattues récemment sur Agadir ont révélé les graves défauts du complexe commercial Souk El Had, dont les toitures se sont transformées en véritables canaux d’écoulement. C’est ce que rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du mercredi 11 novembre. Une situation d’autant plus choquante que le marché fait l’objet, depuis plusieurs années, d’opérations de réhabilitation qui ont coûté des milliards de centimes.

Le wali de la région Souss-Massa, Saïd Amzazi, s’est rendu dimanche dernier au souk. Mais, selon Al Akhbar, les responsables du site l’ont conduit vers les espaces les mieux organisés, comme la salle de vidéosurveillance. Le wali n’a pas vu les zones livrées au désordre, où les marchands ambulants occupent trottoirs et allées, ni les toitures devenues des gouttières à hauteur de Bab Taffata. Là, certains commerçants ont dû placer des seaux en plastique pour recueillir l’eau qui s’infiltre et la vider dans les canalisations.

Le journal dresse la liste des dégradations. Malgré plus de 18 milliards de centimes dépensés ces dernières années, les murs se fissurent, certaines portes se sont effondrées et de nombreux équipements intérieurs se dégradent, à commencer par les toitures métalliques. Le réseau d’eau interne est en mauvais état et, à chaque pluie, des infiltrations apparaissent et l’eau ruisselle devant les boutiques. Le réseau électrique connaît des coupures répétées, et un incendie s’était déjà déclaré dans le transformateur situé à Bab Oujda, l’ancienne Bab 10. Il y a quelques semaines, les plaques de marbre fixées aux portes et aux entrées ont commencé à tomber, faisant de ces accès un point noir pour les commerçants, les visiteurs et les clients, alors que les travaux sont récents.

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Le coût total de la réhabilitation de Souk El Had a atteint 18 milliards de centimes en quatre ans, alors que l’enveloppe initiale ne dépassait pas 16 milliards. Les travaux ont fait apparaître des besoins supplémentaires, financés par la commune, le Conseil régional, le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, et Al Omrane Souss-Massa, chacun selon sa quote-part. Le Conseil régional a ainsi apporté 45 millions de dirhams: 40 millions au départ, puis 5 millions supplémentaires après l’adoption d’un avenant à la convention de partenariat. Al Omrane Souss-Massa, adjudicataire du marché, s’est chargée des derniers travaux, lancés une fois les contributions de tous les partenaires versées sur son compte.

Ces travaux ont suscité de vives protestations parmi les commerçants, qui dénoncent «l’improvisation» et «l’opacité» du chantier. Leurs associations ont demandé l’intervention de la Cour des comptes pour faire la lumière sur l’utilisation des fonds.

Autre paradoxe relevé par Al Akhbar: les recettes que la commune tire de ce vaste complexe restent très faibles au regard des bénéfices réalisés par certains commerçants. Plusieurs membres du conseil communal l’ont souligné lors de l’examen de l’enveloppe additionnelle. Certains ont proposé de revoir les loyers des boutiques et d’obliger les bénéficiaires à régulariser leur situation fiscale vis-à-vis de la commune.