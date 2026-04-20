Volailles: à Agadir, un besoin urgent de mise aux normes au Souk El Had

Passage obligé pour les consommateurs locaux et point de ralliement des circuits touristiques, la section des volailles du Souk El Had d’Agadir est actuellement pointé du doigt pour son manque d’entretien.

Ce secteur névralgique du complexe commercial rencontre des défis techniques qui influent sur son fonctionnement quotidien. Redouane Ory, président de l’association «Vision Agadir pour le développement social», précise à ce sujet que «le pavillon des volailles se trouve dans une situation désastreuse et très préoccupante».

Sur le plan technique, la sécurité incendie et l’état des infrastructures de base sont au centre des observations. Selon les rapports de terrain, les équipements de secours nécessitent une mise à jour réglementaire.

«Les extincteurs ici sont périmés depuis longtemps», indique Redouane Ory. Ce constat s’étend au système d’éclairage ainsi qu’à la gestion de la ventilation. «Les lampes fixées au plafond ne fonctionnent plus et, au lieu de contribuer à l’esthétique du lieu, elles nuisent au paysage car elles sont encombrées de plumes», ajoute-t-il, décrivant une atmosphère «étouffante» dans les allées du marché.

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La localisation du pavillon, situé à proximité des zones de stationnement du transport touristique, place ce secteur en première ligne lors de l’arrivée des visiteurs. «Lorsque les bus arrivent, les touristes descendent et sont immédiatement confrontés à ces odeurs en entrant dans le marché», explique le représentant associatif. Cette configuration géographique expose les flux de visiteurs aux émanations liées à l’activité avicole, alors que certaines infrastructures, comme la fontaine centrale, demeurent inactives.

Face à ces enjeux de gestion, les professionnels sollicitent une coordination renforcée pour réorganiser l’espace et assurer un entretien régulier du site. La démarche vise à optimiser l’accueil des clients nationaux et internationaux.

Pour Redouane Ory, la solution repose sur un effort conjoint des acteurs concernés: «Le Conseil communal doit intervenir pour organiser et assainir ce pavillon, mais il faut aussi que les commerçants apportent leur aide et mutualisent leurs efforts pour que ce lieu soit digne de l’envergure d’Agadir». Une mise à niveau attendue pour stabiliser l’environnement de travail et l’expérience d’achat avant la saison estivale.