Politique

Malversations: lourd verdict pour l’ex-président de la fondation «Esprit de Fès» et ses coaccusés

Une balance à poids, symbole d'une justice équitable. . DR

Revue de presseLe tribunal de première instance de Fès a rendu un jugement à l’encontre de plusieurs responsables de la Fondation Esprit de Fès, dont Abderrafii Zouiten, le directeur du Festival des musiques sacrées de Fès, poursuivis pour «dilapidations» et «détournements» de fonds publics. En plus d’une peine d’emprisonnement de deux ans de sursis, la Cour s’est prononcée pour la confiscation au profit de l’État de l’ensemble des biens mobiliers, immobiliers et comptes bancaires du principal accusé dans cette affaire. Cet article est tiré d’une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Par Hassan Benadad
Le 04/06/2026 à 18h01

La Chambre criminelle chargée des crimes financiers près le tribunal de première instance de Fès a décidé, mercredi 3 juin, de plusieurs peines de prison avec sursis, ainsi que la confiscation des fonds et biens qui avaient été saisis en la possession de Abderrafii Zouiten, le directeur de la Fondation Esprit de Fès, notamment chargée de l’organisation du Festival de Fès des musiques sacrées du monde, dont l’édition de cette année 2026 débute ce jeudi 4 juin 2026.

Parmi les sept prévenus condamnés figurait Abderrafii Zouiten, ancien directeur général de l’Office national marocain du tourisme (ONMT), relaie Al Akhbar de ce vendredi 5 juin. Le directeur du festival a écopé de deux ans d’emprisonnement avec sursis, ainsi que d’une amende de 100 000 dirhams. La Cour a en outre ordonné la confiscation de biens préalablement saisis, qui étaient en sa possession, au profit de l’État marocain: un ensemble de biens immobiliers, ainsi que des actifs, de même que des avoirs bancaires, entièrement reversés à la Trésorerie générale.

En 2023, la Chambre criminelle compétente en matière de délits financiers près la Cour d’appel avait déjà condamné les prévenus à un an de prison avec sursis pour «dilapidations» et «détournements» de fonds publics, ainsi que pour la «falsification de documents officiels», rappelle Al Akhbar. Cette affaire avait débuté à la suite des conclusions d’une enquête menée par la Brigade régionale de la police judiciaire, qui avait révélé une série d’anomalies financières dans la gestion budgétaire de la Fondation Esprit de Fès, qui, bénéficiant de soutiens publics, est en charge de l’organisation du prestigieux festival.

Le directeur de cette fondation, Abderrafii Zouiten, a été poursuivi en état de liberté après s’être acquitté du versement d’une caution de 600 000 dirhams, suite à une plainte qui avait été déposée par trois anciens membres de la fondation. Ceux-ci l’avaient accusé d’avoir utilisé les fonds de cette institution «pour affréter un avion privé à destination de Milan, en Italie, pour lui-même et sa fille, une prestation évaluée à 46 000 euros, une somme qu’il aurait restituée à la fondation en monnaie locale après avoir été dénoncé par ses pairs», rappelle Al Akhbar.

Par ailleurs, l’enquête a permis de révéler que «des procès-verbaux de l’assemblée générale et du conseil d’administration de la fondation, datés du 25 novembre 2015, avaient été falsifiés», indique le quotidien Al Akhbar, qui précise qu’«à la suite d’un rapport établi en 2016 par le contrôleur comptable, qui faisait état de nombreuses irrégularités dans les documents comptables de l’institution et d’un déficit injustifié excédant six millions de dirhams, le conseil d’administration a décidé d’engager une action en justice, afin de procéder à un audit approfondi du budget de la Fondation».

Par Hassan Benadad
Le 04/06/2026 à 18h01
#Détournements de fonds#Malversations#dilapidations#Fondation Esprit de Fès#Festival des musiques sacrées de Fès

LEs contenus liés

Société

Affaire «Esprit de Fès»: Abderrafie Zouiten et Faouzi Skali condamnés à deux ans de prison avec sursis

Economie

Abderrafie Zouiten nommé DG de l'ONMT

Culture

Faouzi Skali quitte le Festival des musiques sacrées de Fès

Société

Justice: un ancien secrétaire général de la fédération de taekwondo condamné pour détournements de fonds

Articles les plus lus

1
Le Roi nomme deux nouveaux membres au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
2
Affaire «Esprit de Fès»: Abderrafie Zouiten et Faouzi Skali condamnés à deux ans de prison avec sursis
3
OQTF, Accord de 1968, sécurité… Comment l’Algérie a cédé sur toute la ligne devant la France
4
Nettoiement à Casablanca: ils se disputent un marché de 1,2 milliard de dirhams, trois candidats retenus après la phase technique
5
Libération du littoral de Sidi Bernoussi-Zenata: plusieurs établissements, dont The View 360, contraints de suspendre leurs activités
6
Maîtres de leurs mains, maîtres de leur destin?
7
Asmex: élections sous haute tension, crise autour de la succession de Hassan Sentissi
8
Rencontre à Rabat entre le roi Mohammed VI et le président des Émirats arabes unis qui effectue une visite privée au Maroc
Revues de presse

Voir plus