Tanger sous les eaux: des pluies diluviennes inondent plusieurs quartiers

La ville de Tanger a connu ce mercredi de fortes précipitations qui ont rapidement transformé plusieurs rues en torrents. Comme le montrent les images, les eaux ont envahi de nombreuses artères et quartiers, en particulier dans la zone de Bni Makada et à Riad Tétouan.

Ces pluies abondantes ont fait monter le niveau des oueds qui traversent les quatre arrondissements de la ville. Elles ont aussi provoqué des accumulations d’eau en plusieurs points du centre-ville, ainsi que dans plusieurs quartiers de la zone d’Aouama.

Dès qu’elles ont été informées de la situation, les autorités de Tanger sont intervenues. Les agents de la SRM ont entrepris de dégager des dizaines d’avaloirs destinés à l’évacuation des eaux pluviales, ce qui a permis de rétablir la circulation sur plusieurs avenues du centre-ville.

Certains ronds-points s’étaient transformés en véritables mares. La situation y est revenue à la normale après l’intervention des agents de la société, menée sous les ordres et la supervision directe de la wilaya de Tanger.

Les pluies intenses ont inondé plusieurs quartiers de Tanger. (S.Kadry/Le360)

Ces intempéries surviennent alors que la Direction générale de la météorologie (DGM) a émis un bulletin d’alerte actualisé de niveau orange, annonçant pour mercredi et jeudi des pluies ou averses localement fortes, avec risque de grêle et de violentes rafales de vent, dans plusieurs provinces du Royaume.

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Dans le Nord, les cumuls les plus importants (80 à 110 mm) sont attendus de mercredi 18h00 à jeudi 12h00 à Chefchaouen, Al Hoceima et Tétouan, contre 40 à 80 mm à Larache et 20 à 40 mm à Tanger-Assilah, Fahs-Anjra et M’diq-Fnideq. Des rafales de 90 à 100 km/h étaient également prévues mercredi soir, entre 18h00 et 23h00, à Tanger-Assilah, Tétouan, Al Hoceima et Chefchaouen.

Les usagers de la route appelés à la prudence

À la suite de ce bulletin, le ministère de l’Équipement, de l’Eau et des Forêts a appelé les usagers de la route à observer une série de mesures de prévention. Dans un communiqué, il les exhorte à reporter leurs voyages à travers les provinces concernées durant cette période, sauf cas de force majeure, et à éviter les déplacements de nuit. Il prévient que certains axes routiers peuvent connaître des perturbations de la circulation en raison des fortes pluies orageuses et des rafales de vent attendues.

Le ministère recommande de vérifier l’état mécanique des véhicules avant de prendre la route: batterie, freins, éclairage, pression des pneus, balais d’essuie-glace, liquide lave-glace, niveau de carburant et chauffage. Il appelle à la vigilance sur les sections routières susceptibles d’être submergées, notamment les points bas et les traversées d’oueds et de chaâbas.

Il conseille aussi de ne pas s’aventurer sur les radiers submersibles pendant les crues, de s’abstenir de tout excès de vitesse, dépassement ou manœuvre brusque, et de respecter la distance de sécurité entre les véhicules.

Le ministère insiste enfin sur le respect des panneaux de signalisation et des instructions des autorités locales et des brigades relevant de ses directions territoriales. Pour plus d’informations, les usagers peuvent contacter le Centre de permanence de la Direction générale des routes au 05 37 71 17 17.