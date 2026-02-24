Glissement de terrain à Bab Berred: un douar entièrement ravagé dans la province de Chefchaouen

Le glissement de terrain survenu au douar Ichouken, dans la province de Chefchaouen, a causé d’importants dégâts. (S.Kadry/Le360.)

Le glissement de terrain survenu le 11 février dernier au douar Ichouken, situé dans les environs de Bab Berred, dans la province de Chefchaouen, s’est avéré dévastateur. Les habitants ont échappé de justesse à une catastrophe, après des affaissements et des mouvements de terrain particulièrement violents. Des dizaines de familles ont été contraintes d’abandonner leurs habitations, leurs terres agricoles, leurs récoltes ainsi que l’ensemble de leurs biens.

Selon les premières informations recueillies, plus de quinze habitations ont été entièrement détruites dans ce douar relevant de la commune rurale d’Iounane. Certaines maisons ont été ensevelies sous les éboulements, tandis que d’autres, gravement inclinées, sont désormais inhabitables.

La route non goudronnée reliant le douar au centre de Bab Berred et au reste de la province a été très endommagée. Des fissures se sont ouvertes, entravant l’accès au village qui est désormais isolé. Les coulées de boue, mêlées à des tonnes de terre et de pierres, ont submergé l’ensemble du site, une situation que les riverains décrivent comme inédite dans cette zone proche de Bab Berred.

Les images relayées par Le360 témoignent de l’ampleur des dégâts: d’importantes masses de terre, provenant des contreforts du mont Tizirane, se sont déversées sur une distance de plus de deux kilomètres.

Le glissement de terrain au douar Ichouken, dans la province de Chefchaouen. (S.Kadry/Le360.). le360

Plusieurs habitations récemment construites ont été entièrement ensevelies, aux côtés de maisons en tôle, de bâtisses anciennes et d’étables. La force du glissement a même déplacé des maisons et des arbres sur plus de 500 mètres.

Les terres agricoles et les vergers ont été gravement touchés, détruisant les moyens de subsistance de nombreuses familles. Ce glissement de terrain a également abîmé le seul axe routier desservant le douar, a comblé des puits, arraché des poteaux électriques et détruit des sources d’eau potable, privant le village d’électricité et d’approvisionnement en eau.

Face à cette situation, les habitants d’Ichouken ont exprimé leur douleur et leur désarroi. Ils appellent les autorités à intervenir en urgence afin de reloger les familles sinistrées et de rétablir l’accès au douar pour permettre la récupération des biens encore accessibles.

Les autorités mobilisées

Des sources au sein de la préfecture de la province de Chefchaouen indiquent que le gouverneur, accompagné d’une commission spécialisée, s’est rendu sur les lieux dès les premiers jours ayant suivi la catastrophe.

Cette commission procède actuellement à l’évaluation des pertes matérielles et à l’élaboration d’un plan d’intervention pour les prochains jours. L’objectif est de résorber les dégâts et de réhabiliter les infrastructures endommagées.

Les autorités locales, sous la supervision du gouverneur de la province, prévoient d’engager des travaux d’urgence en coordination avec la commune rurale d’Iounane, notamment afin de rétablir l’alimentation électrique dans les habitations encore récupérables.

La création de nouvelles pistes et l’aménagement de voies provisoires figurent également parmi les priorités, dans le but de désenclaver le douar ainsi que les localités voisines touchées par les récents épisodes pluvieux.