De fortes chutes de neige coupent plusieurs axes routiers à Chefchaouen et Al Hoceima

De violentes tempêtes de neige, qui se sont abattues depuis les premières heures de la soirée de vendredi sur plusieurs régions relevant des provinces de Chefchaouen et Al Hoceïma, ont entraîné la coupure de la route nationale reliant Chefchaouen à Bab Berred et à la région d’Issaguen, dans la province d’Al Hoceïma.

Les automobilistes ont rencontré de grandes difficultés pour rejoindre le centre de Bab Berred, notamment au niveau des zones d’Al Azaïb et Bab Tiliouane. La situation est similaire sur la route reliant Tamorot à Issaguen, où d’épaisses couches de neige continuent de recouvrir la chaussée jusqu’à présent.

Ce samedi matin, les rues, ruelles et douars de Bab Berred se sont parés d’un manteau blanc, après une nuit marquée par de fortes chutes de neige. Ces conditions météorologiques ont fortement entravé la circulation entre le centre de Bab Berred et plusieurs localités avoisinantes.

Face à cette situation, les autorités locales de Bab Berred, en coordination avec les services de la Direction provinciale de l’Équipement, ont mobilisé plusieurs engins de déneigement afin de rouvrir les routes au profit des citoyens, des visiteurs et des conducteurs se dirigeant vers Al Hoceïma, Issaguen, Ketama, ainsi que d’autres zones des provinces de Chefchaouen et d’Al Hoceïma.

Par mesure de précaution, les autorités locales de Khmis Sahel ont interdit temporairement l’accès à Bab Berred à certains visiteurs, habitants de la région, ainsi qu’aux chauffeurs de taxis et de transport mixte, et ce, jusqu’à l’achèvement des opérations de déneigement. La reprise progressive de la circulation est attendue dans la soirée de ce samedi, sous réserve d’une amélioration des conditions météorologiques.

تساقطات ثلجية كثيفة بمنطقة الريف. le360

Les autorités de Bab Berred, Khmis Sahel et Tamorot, appuyées par les éléments des Forces auxiliaires et de la Gendarmerie royale, ont été mises à la disposition des citoyens afin de désenclaver les douars isolés, fournir les orientations nécessaires et intervenir en cas d’accidents ou d’incidents liés aux intempéries.

L’ensemble des axes routiers principaux reliant les communes territoriales relevant du cercle de Bab Berred, dans la province de Chefchaouen, aux différents douars environnants, devrait être rouvert dans les prochaines heures, suite aux instructions du gouverneur de la province visant à lever l’isolement des populations touchées, notamment le long de la route d’Issaguen.