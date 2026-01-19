Chutes de neige: routes coupées et villages isolés dans plusieurs régions montagneuses

Des chutes de neige d’une ampleur exceptionnelle ont frappé plusieurs régions du Royaume, provoquant l’isolement de nombreux villages et bouleversant la vie quotidienne des populations.. DR

D’importantes intempéries hivernales ont frappé plusieurs régions montagneuses du Royaume, provoquant la fermeture de routes stratégiques et plongeant de nombreux villages dans un isolement préoccupant. Cet enclavement contraint les populations locales à affronter de sérieuses difficultés pour subvenir à leurs besoins essentiels, dans un contexte de vigilances météorologiques annonçant une possible aggravation de la situation.

«Face à cette urgence, les autorités des provinces concernées ont intensifié leurs interventions sur le terrain», rapporte Al Ahdath Al Maghribia de ce mardi 20 janvier. Dans la région de Fès-Meknès, les efforts se concentrent sur la réouverture des axes affectés entre El Hajeb et Ifrane. Dans la région de Béni Mellal-Khénifra, notamment sur le territoire de la commune d’El Ksiba, des perturbations circulatoires significatives ont également été enregistrées ces derniers jours. Grâce à une mobilisation conjointe des services compétents, ces routes commencent à être progressivement rouvertes à la circulation.

Ces opérations de désenclavement mobilisent d’importants moyens humains et logistiques, incluant des engins de déneigement et des bulldozers, avec pour triple objectif : assurer la fluidité du trafic, rompre l’isolement des communautés et garantir la sécurité des déplacements.

Les autorités lancent un appel pressant aux usagers de la route, les enjoignant à faire preuve de la plus grande prudence et vigilance, à respecter strictement les consignes de sécurité et à consulter les bulletins météorologiques ainsi que les communiqués officiels avant tout déplacement, en particulier sur les axes montagneux sensibles.

«Ces interventions s’inscrivent dans un plan d’anticipation élaboré dès le mois de septembre dernier», note Al Ahdath Al Maghribia. Sous l’égide de la Direction régionale de l’équipement, des réunions de coordination ont permis de définir un dispositif spécifique pour la gestion de la période hivernale. Ce dispositif inclut notamment l’activation de 19 barrières à neige servant de signalisation d’interdiction d’accès, ainsi que l’établissement d’un programme d’interventions nocturnes et matinales pour traiter les phénomènes de verglas et prévenir les accidents.